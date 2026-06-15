ماكينة أهداف.. الكونغولي غي مبينزا على رادار الأهلي

يواصل المهاجم الكونغولي غي مبينزا جذب الأنظار بعد المستويات المميزة التي يقدمها مع فريقه في الدوري الصيني، ليصبح أحد أبرز الأسماء المرشحة لتدعيم الخط الأمامي للنادي الأهلي خلال فترة الانتقالات المقبلة، في ظل البحث عن مهاجم يمتلك القدرة على صناعة الفارق أمام المرمى.

موسم استثنائي بأرقام مميزة

يعيش غي مبينزا واحدة من أفضل فتراته على الإطلاق، بعدما فرض نفسه كأحد أخطر المهاجمين في المسابقة المحلية بفضل قدرته الكبيرة على التسجيل واستغلال الفرص، وهو ما جعله محط اهتمام العديد من الأندية الباحثة عن مهاجم هداف.

وخاض المهاجم الكونغولي 43 مباراة بقميص فريقه الصيني، نجح خلالها في تسجيل 37 هدفًا، ليؤكد امتلاكه معدلًا تهديفيًا مميزًا يعكس إمكاناته الهجومية الكبيرة، إلى جانب مساهمته في صناعة هدفين لزملائه، ليبرهن على أنه لا يقتصر دوره على التسجيل فقط، بل يشارك أيضًا في بناء الهجمات وصناعة الفرص.

خيار قوي لتدعيم هجوم الأهلي

ويأتي اسم غي مبينزا ضمن قائمة اللاعبين الذين يدرسون داخل النادي الأهلي لتدعيم مركز رأس الحربة، خاصة مع حاجة الفريق إلى مهاجم يتمتع بالقوة البدنية والسرعة والحسم داخل منطقة الجزاء، وهي الصفات التي أظهرها اللاعب خلال مشواره مع فريقه الحالي.

وتعكس الأرقام التي حققها المهاجم الكونغولي قدرته على قيادة الخط الأمامي بكفاءة، وهو ما يجعله أحد أبرز المرشحين للانضمام إلى صفوف الأهلي في الفترة المقبلة، حال نجاح المفاوضات بين جميع الأطراف، ليضيف قوة هجومية جديدة إلى كتيبة الفريق الساعية للمنافسة على جميع البطولات المحلية والقارية