رسمياً.. البنك الأهلي يضم علي حمدى 3 مواسم في صفقة انتقال حر

أعلنت لجنة الكرة بنادي البنك الأهلي برئاسة اللواء أشرف نصار عن التعاقد مع اللاعب علي حمدى في صفقة انتقال حر بعقد يمتد لثلاث مواسم وذلك في إطار خطة النادي لتدعيم صفوف الفريق بعناصر مميزة استعدادًا للموسم الجديد.

وكان علي حمدي لاعب فريق طلائع الجيش قد ارتبط بالتعاقد مع نادي الزمالك الفترة الماضية قبل ان يتوصل مسؤولو البنك الأهي لاتفاق معه

ويلعب علي حمدي في مركز خط الوسط وكان ضمن أفضل اللاعبين في الدوري المصري رفقة طلائع الجيش قبل أن يتنهى عقده .

معسكر الزمالك

واستقرت إدارة نادي الزمالك على إقامة معسكر خارجي للفريق الأول لكرة القدم استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد، ضمن خطة الجهاز الفني لتجهيز اللاعبين فنيًا وبدنيًا بأفضل صورة قبل بدء المنافسات.

مسئولي القلعة البيضاء يدرسون في الوقت الحالي عددًا من العروض المقدمة من دول مختلفة لاستضافة المعسكر، تمهيدًا لاختيار الوجهة الأنسب التي تلبي احتياجات الفريق خلال فترة الإعداد، سواء على المستوى الفني أو التنظيمي.