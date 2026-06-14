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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

انفراجة مرتقبة.. شوبير يكشف آخر تطورات أزمة القيد بالزمالك

الزمالك
الزمالك
حسن العمدة

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن مستجدات الملفات العالقة داخل نادي الزمالك، خاصة المتعلقة بأزمة إيقاف القيد، مؤكدًا أن إدارة النادي تقترب من إنهاء عدد من القضايا التي تؤرق القلعة البيضاء خلال الفترة الحالية.

وقال شوبير، عبر برنامجه الإذاعي، إن نادي الزمالك بات قريبًا من حل أزمة اللاعب المغربي السابق عبد الحميد معالي، موضحًا أن المشكلة ترتبط في الأساس بالإجراءات المالية الخاصة بالصفقة، حيث ينتظر النادي المغربي الحصول على الدفعة الأولى المستحقة من قيمتها.

وأضاف أن إدارة الزمالك تواصل العمل على تسوية القضيتين الخاصتين بالمدرب البرتغالي جوزيه جوميز والمهاجم سامسون أكينولا، مشيرًا إلى أن هذه الملفات تقترب من الإغلاق، رغم استمرار الغموض حول موعد رفع عقوبة إيقاف القيد بشكل نهائي.

وتطرق شوبير إلى بعض الصفقات السابقة، مؤكدًا أن هناك لاعبين كلفوا الأندية مبالغ كبيرة دون أن يقدموا الإضافة المنتظرة، مستشهدًا بأسماء مثل سامسون أكينولا وكاموتش.

وأشار إلى أن الزمالك يتحرك في الوقت الحالي على أكثر من مسار، سواء من خلال التفاوض مع صفقات جديدة أو العمل على إنهاء الأزمات المتعلقة ببعض اللاعبين، وهو ما يجعل المشهد لا يزال غير واضح بالكامل.

واختتم شوبير تصريحاته بالتأكيد على أنه لا يتعامل مع الأنباء المتداولة بشأن تلقي اللاعبين عروضًا خارجية على أنها حقائق مؤكدة، مشددًا على أنه لا يصدق مثل هذه الأخبار إلا بعد التحقق منها بشكل مباشر، قبل الحكم على صحتها أو نفيها.

أحمد شوبير الزمالك نادي الزمالك عبد الحميد معالي جوزيه جوميز سامسون أكينولا

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