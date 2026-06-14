الزمالك يقترب من حسم وجهة معسكر الإعداد الخارجي للموسم الجديد

استقرت إدارة نادي الزمالك على إقامة معسكر خارجي للفريق الأول لكرة القدم استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد، ضمن خطة الجهاز الفني لتجهيز اللاعبين فنيًا وبدنيًا بأفضل صورة قبل بدء المنافسات.



وأكد الإعلامي خالد الغندور أن مسئولي القلعة البيضاء يدرسون في الوقت الحالي عددًا من العروض المقدمة من دول مختلفة لاستضافة المعسكر، تمهيدًا لاختيار الوجهة الأنسب التي تلبي احتياجات الفريق خلال فترة الإعداد، سواء على المستوى الفني أو التنظيمي.



واختتم موضحًا أنه يتم حسم القرار النهائي خلال الأيام القليلة المقبلة بالتنسيق مع الجهاز الفني.