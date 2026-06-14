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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حارس عظيم.. ميدو يشيد بأداء بونو بعد تعادل المغرب مع البرازيل

ميدو
ميدو
منار نور

اشاد احمد حسن ميدو نجم الزمالك السابق باداء مدرب المغرب وحارس مرمي المغرب بعد التعادل امام البرازيل

وكتب ميدو من خلال حسابه الشخصي اكس :" وسط ملعب ⁧‫#المغرب‬⁩ 🇲🇦 نسف فكرة لاعبي الوسط اللي بيفسدوا الهجمات فقط بدون أي أدوار حقيقية في الاستحواذ والحصول على الكرات الثانية بالمخ ودون مجهود كبير ثلاثي هجومي يهاجم المساحات ويمتلك الشجاعة على المراوغة وحارس مرمى عظيم في ⁧‫#بونو‬⁩ ومدرب متطور يلعب كرة قدم حديثة أي كان المنافس ⁧‫#محمد_وهبي‬⁩ 


واستهل المنتخب المغربي لكرة القدم مشواره في كأس العالم 2026 بتعادل إيجابي بهدف لمثله أمام نظيره البرازيلي، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد على أرضية ملعب ميتلايف بمدينة نيوجيرسي الأمريكية، لحساب الجولة الأولى من دور المجموعات.

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