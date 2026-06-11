المشككين | رسالة غير مباشرة من ميدو إلى حمزة عبد الكريم

علق اللاعب السابق أحمد حسام ميدو على انضمام اللاعب الشاب حمزة عبد الكريم إلى منتخب مصر للمشاركة في منافسات كأس العالم 2026، كأصغر لاعب مصري وعربي يشارك في البطولة عبر التاريخ.

واستعاد ميدو ذكريات بداياته مع المنتخب الوطني، من خلال منشور عبر حسابه على منصة “إكس”، مؤكدًا أنه واجه انتقادات واسعة عندما تم استدعاؤه للمنتخب في سن 17 عامًا.

وقال ميدو في منشوره: «عندما ضمني الكابتن محمود الجوهري لمنتخب مصر في عمر 17 عامًا فقط اعترض الجميع، وأحد المحللين بين شوطي مباراة الإمارات الأولى لي دوليًا انتقد قرار ضمي وقال بالنص: مين ميدو ده؟ هو أي عيل صغير يسافر ينضم للمنتخب؟».

وأضاف أن الأمور تغيرت سريعًا بعد مشاركته في المباراة، حيث سجل أول أهدافه الدولية في الشوط الثاني، إلا أن الانتقادات لم تتوقف، موضحًا أن المحلل نفسه قال عقب اللقاء: «مش معنى إنه أحرز هدف إن قرار ضمه صحيح».

وأثار منشور ميدو تفاعلًا بين الجماهير، حيث اعتبر كثيرون أن رسالته تحمل دعمًا مباشرًا لحمزة عبد الكريم، وتشجيعًا للاعبين الشباب على استغلال الفرص وإثبات قدراتهم داخل الملعب بعيدًا عن الانتقادات المبكرة