عمر مرموش: منتخب مصر الأقوى بأفريقيا.. ونحلم بالذهاب بعيدًا في كأس العالم

أكد عمر مرموش ثقته الكبيرة في قدرات منتخب مصر قبل خوض منافسات كأس العالم 2026، مشددًا على أن الفراعنة يمتلكون الطموح والإمكانات التي تؤهلهم لتحقيق إنجاز تاريخي في البطولة.

وقال مرموش في تصريحات تلفزيونية: «منتخب مصر هو الأقوى على مستوى إفريقيا، ولدينا طموحات كبيرة وثقة عالية في قدراتنا، ونؤمن بإمكانية تحقيق حلم التتويج أو الذهاب إلى أبعد مرحلة ممكنة في بطولة كأس العالم».

وأضاف نجم منتخب مصر لكرة القدم أن جميع اللاعبين يدركون حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، ويسعون لتقديم أداء يليق باسم مصر وطموحات الجماهير خلال منافسات المونديال.

مصر وبلجيكا

ويستعد منتخب مصر لمواجهة بلجيكا في افتتاح مشواره بالبطولة التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، خلال الفترة من 11 يونيو حتى 19 يوليو 2026.

مجموعة ومواعيد منتخب مصر في كأس العالم

ويتنافس منتخب مصر فى المجموعة السابعة مع منتخبات: منتخب بلجيكا – إيران - نيوزيلندا، وذلك فى البطولة التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك بمشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى في التاريخ.

موعد مباراة مصر وبلجيكا

ـ مصر vs بلجيكا 15 يونيو (3:00 مساءً) بتوقيت سياتل (الولايات المتحدة) 15يونيو - 10:00 مساء بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة مصر ونيوزيلندا

ـ مصر vs نيوزيلندا 21 يونيو (9:00 مساءً) بتوقيت فانكوفر (كندا) 22 يونيو - 4:00 صباحًا بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة مصر وإيران

ـ مصر vs إيران 26 يونيو (11:00 مساءً) بتوقيت سياتل (الولايات المتحدة) 27 يونيو - 6:00 صباحًا بتوقيت القاهرة.

قائمة منتخب مصر فى بطولة كأس العالم 2026

وضمت قائمة منتخب مصر كل من: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، المهدي سليمان، محمد علاء، محمد هاني، طارق علاء، حمدي فتحي، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، حسام عبد المجيد، محمد عبد المنعم، أحمد فتوح، كريم حافظ، مروان عطية، مهند لاشين، نبيل عماد دونجا، محمود صابر، أحمد سيد زيزو، إمام عاشور، مصطفى عبد الرؤوف زيكو، محمود تريزيجيه، إبراهيم عادل، هيثم حسن، محمد صلاح، عمر مرموش، حمزة عبد الكريم.