موعد مباراة منتخب مصر و بلجيكا في كأس العالم 2026

يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم لخوض منافسات كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك خلال الفترة من 11 يونيو حتى 19 يوليو 2026.

ويبدأ منتخب مصر مشواره في كاس العالم بمواجهة بلجيكا يوم الاثنين 15 يونيو 2026، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتذاع المباراة عبر شبكة beIN Sports.

وتضم قائمة منتخب مصر لكأس العالم كلا من:

محمد الشناوي، مصطفى شوبير، المهدي سليمان، محمد علاء، محمد هاني، طارق علاء، حمدي فتحي، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، حسام عبد المجيد، محمد عبد المنعم، أحمد فتوح، كريم حافظ، مروان عطية، مهند لاشين، نبيل عماد دونجا، محمود صابر، أحمد سيد زيزو، إمام عاشور، مصطفى عبد الرؤوف زيكو، محمود تريزيجيه، إبراهيم عادل، هيثم حسن، محمد صلاح، عمر مرموش، حمزة عبد الكريم.

وتضم المجموعة السابعة منتخبات مصر وبلجيكا وإيران ونيوزيلندا، في مجموعة تُعد من بين الأقوى في البطولة التي تشهد لأول مرة مشاركة 48 منتخبًا في التاريخ.