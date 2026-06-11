تماسيح وأفاعي بالقرب من معسكر هذين المنتخبين بكأس العالم 2026 .. وتنبيهات للاعبين

تلقي منتخب النرويج تنبيه بوجود تماسيح وحيوانات برية بالقرب من معسكرهم.

كما تلقي منتخب سويسرا تخذيرات بوجود أفاعي بالقرب من معسكرهم أيضًا.

وفي سياق متصل نظّمت عائلات المفقودين قسرًا، إلى جانب مجموعات البحث عن المفقودين، مسيرةً ووقفةً بالشموع بالقرب من ملعب أزتيكا في مكسيكو سيتي، للمطالبة بعدم تهميش قضية آلاف المفقودين، حتى في ظلّ انشغال العالم بالحدث الرياضي الأبرز عالميًا.

وتتجه أنظار جماهير كرة القدم مساء اليوم الخميس إلى متابعة المباراة الافتتاحية لبطولة كأس العالم 2026، بين منتخبي المكسيك وجنوب أفريقيا.

وتشهد نسخة عام 2026 حدثًا استثنائيًا حيث يشارك للمرة الأولى 48 منتخبًا، كما تستضيفها ثلاث دول بشكل مشترك هي الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.