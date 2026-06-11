خالد الغندور يكشف تفاصيل عروض ديانج وزيزو ويثير تساؤلات حول الاستفادة المالية

علق خالد الغندور نجم الزمالك السابق على ملف اللاعب المالي أليو ديانج، موضحًا أنه سبق وتلقى عرضًا بقيمة 7 ملايين دولار، إلا أن إدارة النادي الأهلي رفضت رحيله، بدعوى أن قيمته التسويقية أكبر وقد تصل إلى 10 ملايين دولار أو أكثر في حال انتقاله لأحد أندية أوروبا.





وأضاف أن اللاعب تمت إعارته لاحقًا إلى نادي الخلود السعودي مقابل 400 ألف دولار، قبل أن يغادر في النهاية بشكل مجاني، معتبرًا ذلك خسارة مالية للنادي.





كما قارن الغندور بين هذا الملف ووضع اللاعب أحمد سيد زيزو، مشيرًا إلى أنه تلقى عرضًا من نادي نيوم السعودي بقيمة 5.5 مليون دولار عندما كان الفريق يلعب في الدرجة الثانية، دون إتمام الصفقة.





واختتم حديثه بطرح تساؤلات حول طريقة تناول الإعلام لهذه الملفات، وما إذا كانت ستُناقش بنفس القدر من الاهتمام مقارنة بملفات أخرى تخص الاستفادة والخسائر المالية داخل الأندية



