شكرًا على كل شيء.. الأهلي يعلن رسميًا رحيل أليو ديانج بعد نهاية عقده

أسدل الستار رسميًا على مشوار الدولي المالي أليو ديانج مع النادي الأهلي، بعد ما أنهى اللاعب رحلته مع الفريق بنهاية موسم 2025-2026، تمهيدًا لانتقاله إلى صفوف فالنسيا الإسباني خلال فترة الانتقالات الحالية.

وجاء رحيل ديانج عقب انتهاء عقده مع القلعة الحمراء، ليبدأ مرحلة جديدة في مسيرته الاحترافية بالدوري الإسباني، بعد سنوات قدم خلالها مستويات مميزة بقميص الأهلي.

وحرص النادي الأهلي على توجيه رسالة وداع للاعب، حيث نشر عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لديانج مرفقة بعبارة: "شكرًا لك على كل شيء يا أليو"، في إشارة إلى نهاية مسيرته مع الفريق وتقديرًا لما قدمه خلال فترة وجوده.

ويأتي رحيل لاعب الوسط المالي بالتزامن مع إسدال الستار على منافسات الدوري المصري الممتاز، الذي شهد صراعًا قويًا حتى الجولات الأخيرة، قبل أن يحسم الزمالك اللقب برصيد 56 نقطة، ويحل بيراميدز وصيفًا بـ54 نقطة، بينما أنهى الأهلي الموسم في المركز الثالث برصيد 53 نقطة.

ومن المنتظر أن يبدأ ديانج تجربته الجديدة مع فالنسيا خلال فترة الإعداد للموسم المقبل، وسط آمال بأن يواصل تألقه في الملاعب الأوروبية بعد مشوار ناجح مع الأهلي.