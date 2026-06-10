إيقاف مدافع الترجي التونسي سنة | تفاصيل مثيرة

كشفت تقارير تونسية عن إصدار مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة قرارات تأديبية على خلفية الأحداث التي أعقبت “ديربي العاصمة” بين الترجي الرياضي التونسي والنادي الإفريقي، لحساب الجولة الأخيرة من البطولة.

وحسب ما أوردته إذاعة “ديوان أف أم”، تقرر معاقبة مدافع الترجي الرياضي التونسي والدولي الجزائري محمد أمين توغاي بالإيقاف لمدة 12 شهرًا، بسبب الأحداث التي شهدتها المباراة.

وأضاف التقارير أن مهاجم النادي الإفريقي فراس شواط، عوقب بالإيقاف ثلاث مباريات على خلفية الوقائع نفسها التي تلت نهاية اللقاء.

وكان ديربي العاصمة انتهى بفوز النادي الإفريقي بهدف دون مقابل. وهي النتيجة التي مكنته من التتويج بلقب البطولة التونسية للموسم المنقضي.