تفاصيل تفعيل بند الشراء بين الأهلي وبرشلونة بشأن حمزة عبد الكريم

كشفت تقارير عن تفاصيل بند الشراء النهائي في اتفاق انتقال المهاجم الشاب حمزة عبد الكريم بين الأهلي وبرشلونة، والذي يمنح النادي الإسباني أحقية التعاقد مع اللاعب بشكل دائم وفق شروط مالية محددة.

وبحسب التفاصيل، يحق لبرشلونة تفعيل بند الشراء النهائي مقابل سداد مليون ونصف المليون يورو للنادي الأهلي، على أن يتم دفع المبلغ على دفعتين وفقًا لبنود الاتفاق بين الطرفين.

كما يتضمن العقد امتيازات وحوافز إضافية قد ترفع إجمالي قيمة الصفقة إلى ما بين 3 و5 ملايين يورو، وذلك وفقًا لمشاركة اللاعب مع الفريق الأول أو الرديف، إلى جانب الأهداف والمؤشرات الرياضية المنصوص عليها في التعاقد.

ويحصل الأهلي أيضًا على نسبة 15% من قيمة إعادة بيع اللاعب مستقبلًا، بما يضمن للنادي الاستفادة من أي انتقال محتمل لحمزة عبد الكريم إلى نادٍ آخر خلال مسيرته الاحترافية.