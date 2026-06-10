بن شرقي يرغب في تمديد عقده مع الأهلي موسماً إضافياً | تفاصيل

كشفت تقارير صحفية مغربية أن المغربي أشرف بن شرقي أبدى رغبته في تمديد عقده مع النادي الأهلي لموسم إضافي، رغم أن عقده الحالي لا يزال سارياً حتى نهاية الموسم المقبل، في خطوة تعكس تمسكه بالاستمرار داخل صفوف الفريق.

ووفقاً للتقارير، فإن وكيل أعمال اللاعب أبلغ إدارة الأهلي باستعداد بن شرقي لتجديد عقده مبكراً، بهدف إنهاء الجدل حول مستقبله وغلق الباب أمام أي تكهنات أو عروض قد تؤثر على تركيزه خلال الفترة المقبلة.

وأضافت أن اللاعب يشعر بحالة من الاستقرار والارتياح داخل القلعة الحمراء، كما يثق في المشروع الرياضي للنادي، وهو ما دفعه لإبداء رغبته في مواصلة مشواره مع الأهلي لفترة أطول.

ويأتي ذلك في وقت تعمل فيه إدارة الأهلي على حسم عدد من الملفات الخاصة بعقود اللاعبين، استعداداً للموسم الجديد وتعزيز الاستقرار داخل الفريق قبل انطلاق المنافسات المحلية والقارية.