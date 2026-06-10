وائل جمعة يبدأ المهمة مديرا للكرة بالأهلي خلفا لوليد صلاح الدين

أعلن النادي الأهلي تعيين أسطورة دفاعه السابق وائل جمعة مديرًا للكرة بالفريق الأول، خلفًا لـ وليد صلاح الدين، وذلك ضمن خطة إعادة هيكلة قطاع كرة القدم استعدادًا للموسم الجديد.



ويعود وائل جمعة إلى القلعة الحمراء في منصب إداري جديد بعد سنوات من التألق لاعبًا بقميص الأهلي ومنتخب مصر، حيث تعول إدارة النادي على خبراته الكبيرة وشخصيته القيادية للمساهمة في تحقيق الاستقرار داخل الفريق خلال المرحلة المقبلة.

ومن المنتظر أن يتولى مدير الكرة الجديد مسؤولية التنسيق بين الجهاز الفني واللاعبين والإدارة، إلى جانب متابعة شؤون الفريق اليومية والعمل على توفير الأجواء المناسبة لتحقيق أهداف النادي محليًا وقاريًا.

وفي المقابل، وجه الأهلي الشكر إلى وليد صلاح الدين تقديرًا للجهود التي بذلها خلال فترة عمله، متمنيًا له التوفيق في خطواته المقبلة.