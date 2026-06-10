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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

البنك الأهلي يحدث نظام التركات لتسريع الإجراءات وتقديم تجربة مصرفية أكثر كفاءة للورثة

البنك الأهلي
البنك الأهلي

أعلن البنك الأهلي المصري عن إجراء تحديثات شاملة على نظام التركات، بما يساهم في تسريع إجراءات تصفية التركات وصرف الأنصبة للورثة، وتقديم خدمات أكثر مرونة وكفاءة بما يتوافق مع أفضل الممارسات المصرفية.

وتأتي هذه التحديثات في إطار استراتيجية البنك للتحول الرقمي وتبسيط الإجراءات، حيث تم اختصار الوقت المستغرق لتصفية التركات وإضافة الأنصبة للورثة، إلى جانب تطوير منظومة العمل بما يضمن سرعة ودقة تنفيذ الإجراءات المختلفة ، حيث شملت التحديثات الربط الإلكتروني مع وزارة الصحة من خلال شركة I-Score للإخطار اليومي بحالات الوفاة، بما يتيح اتخاذ الإجراءات المصرفية اللازمة بصورة آلية، إضافة إلى إتاحة تقديم خدمات تصفية التركات وصرف الأنصبة من خلال أي فرع من فروع البنك على مستوى الجمهورية دون التقيد بالفرع التابع له العميل المتوفى.

كما أتاح البنك إمكانية استكمال إجراءات التصفية بحضور وريث واحد فقط نيابة عن باقي الورثة، وفقًا للمستندات القانونية المطلوبة، بالإضافة إلى توفير خيارات متعددة للتعامل مع الشهادات الادخارية الخاصة بالعميل المتوفى، سواء من خلال تصفيتها أو نقل ملكيتها إلى الورثة الشرعيين بالقيمة الاسمية وبنفس شروط الإصدار وتاريخ الشراء الأصلي.

وتضمنت التحديثات أيضًا إتاحة مرونة أكبر في آليات صرف الأنصبة، من خلال التحويل إلى الحسابات الشخصية للورثة أو إلى بطاقات الدفع المسبق وفقًا للضوابط المنظمة، فضلًا عن إمكانية التحويل إلى بنوك أخرى للورثة من عملاء البنك، مع منح كل وريث حرية اختيار آلية الصرف المناسبة له.

وفي إطار تعزيز التواصل مع العملاء، أصبح النظام يتيح إرسال رسائل نصية للورثة فور الانتهاء من إجراءات التصفية أو نقل ملكية الشهادات، بما يضمن إبلاغهم بجميع المستجدات المتعلقة بالتركة.

كما أولى البنك اهتمامًا خاصًا بحقوق الورثة القُصر وعديمي الأهلية، حيث تم تطوير آلية لفتح حسابات نيابة أسرة بصورة آلية للاحتفاظ بأنصبتهم لحين صدور القرارات القانونية المنظمة للتصرف فيها، مع توفير إجراءات ميسرة للتعامل على هذه الأنصبة عند بلوغ سن الرشد أو صدور الأحكام والقرارات اللازمة.

ويؤكد البنك الأهلي المصري أن هذه التحديثات تأتي ضمن جهوده المستمرة لتطوير خدماته وتقديم حلول مصرفية مبتكرة تلبي احتياجات العملاء وتوفر عليهم الوقت والجهد، بما يعكس مكانة البنك الرائدة في القطاع المصرفي المصري وحرصه الدائم على تقديم أفضل مستويات الخدمة.

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