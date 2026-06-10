مدرب الأهلي الجديد يقترب.. وشوبير ينفي الشائعات حول الراتب

نفى الإعلامي أحمد شوبير ما يتردد بشأن راتب المدير الفني الجديد للنادي الأهلي، مؤكدًا أن كل الأرقام المتداولة “غير صحيحة تمامًا”، وأنه مسؤول عن هذه المعلومة بشكل مباشر.

وقال شوبير في تصريحات إعلامية إن ملف المدرب الجديد وصل إلى مراحله الأخيرة، ولم يتبقَّ سوى بعض “اللمسات النهائية” قبل وصوله إلى القاهرة والإعلان الرسمي عن التعاقد معه، مشيرًا إلى أن الاتفاق شبه مكتمل بالفعل.

وأضاف شوبير أن كل ما يُثار حول المقابل المالي “لا أساس له من الصحة”، في وقت يستعد فيه النادي للإعلان عن المدرب الجديد.

يشار إلى أن النادي الأهلي بات قريبًا من حسم ملف المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم، بعدما قطع شوطًا كبيرًا في المفاوضات مع المدرب المغربي الحسين عموتة، الذي يبرز كأحد أبرز المرشحين لتولي القيادة الفنية خلفًا للدنماركي ييس توروب، وذلك استعدادًا للموسم المقبل.