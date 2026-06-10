أوجستي يعلن قائمة منتخب السلة لتصفيات النافذة الثالثة لكأس العالم 2027

أعلن "أوجستي بوش" المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة السلة، قائمة الفراعنة التي تستعد لخوض تصفيات النافذة الثالثة لكأس العالم لكرة السلة 2027.

ويستعد منتخب مصر لخوض تصفيات النافذة الثآلثة لكأس العالم 2027، وتقام التصفيات في دولة أنجولا في الفترة من 1 حتى 5 يوليو المقبل.

وتضم قائمة منتخب مصر كل من: عمرو الجندي، عاصم مرعي، عمر هشام، أنس أسامة، إيهاب أمين، ميدو طه، باتريك جاردنر، عمر طارق، خالد عبدالناصر، أحمد عادل دولا، مهاب ياسر، آدم موسى، عمرو زهران، بيبو زهران، ياسين شيخو، إسماعيل مسعود، أحمد أبو العلا، عصام تامر، حمد فتحي، أحمد خانكة، عمر عطية، مالك أبو الفتوح، عمر الشيخ.

ويضم الجهاز الفني والإداري للمنتخب المصري الأول للرجال كل من: أوجستي بوش مديرًا فنيًا، ألفريد بوش مدربًا، وائل بدر مدربًا، رامي جنيدي مدربًا، إسلام جمعة طبيبًا، محمد الفلاح طبيبًا، أحمد فايق مخططًا للأحمال، ياسر عبدالله محللًا للأداء، عبدالرحمن الجلاد محللًا للأداء، علي موسى أخصائيًا للاستشفاء، سامح صلاح مديرًا إداريًا، زياد والي إداريًا، إسلام فتحي مسؤولًا للمهمات.