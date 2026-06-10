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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إضافة قوية للكرة المصرية.. أحمد الطيب يشيد بتعاقد الأهلي مع عموتة

احمد الطيب
احمد الطيب
منار نور

أشاد المعلق والناقد الرياضي أحمد الطيب، بتعاقد النادي الأهلي مع المغربي حسين عموتة لتدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وكتب أحمد الطيب من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "مبروك للأهلى تولّى ك/ حسين عموتة
تدريب الفريق - فرحتى لا توصف بهذا التعاقد لا مدرب → شاطر و محترم وصادق وواضح.. وإضافة للكرة المصرية تعاقد فى الجون ".


في سياق متصل أكد عزيز لكراوي، المدرب المساعد السابق للمغربي حسين عموتة، أنه لم يتم التواصل معه حتى الآن من أجل الانضمام إلى الجهاز الفني الجديد لفريق الأهلي، رغم الأنباء المتداولة بشأن تولي عموتة تدريب فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي.

وقال لكراوي إنه عمل مع عموتة من قبل في نادي الجزيرة الإماراتي، لكنه لم يتلق أي اتصال أو حديث رسمي بشأن إمكانية تواجده ضمن الجهاز الفني في المرحلة المقبلة، موضحًا أنه علم من وسائل الإعلام بتوقيع عموتة مع النادي الأهلي، وهو ما وصفه بالأمر الكبير وشرف تدريب “نادي القرن الإفريقي ونادي البطولات”.

وأضاف أن حسين عموتة هو صاحب القرار الأول في اختيار أعضاء جهازه الفني، مؤكدًا احترامه الكامل لذلك، لكنه شدد في الوقت نفسه على أنه لم يتم التواصل معه حتى الآن بخصوص أي دور محتمل داخل الجهاز.

واختتم تصريحاته بالإشارة إلى أن أي خطوة رسمية في هذا الشأن لم تتم معه بشكل مباشر حتى اللحظة، منتظرًا ما ستسفر عنه المرحلة المقبلة.

احمد الطيب الاهلي حسين عموته

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