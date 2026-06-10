ارحمونا شوية.. محمد العدل يتساءل: لماذا تُناقش رواتب الأهلي فقط على الملأ؟

انتقد المنتج محمد العدل التركيز الإعلامي على أخبار النادي الأهلي، متسائلًا عن أسباب تداول رواتب المدير الفني ولاعبي الفريق بشكل علني دون غيرهم من الأندية.

وكتب العدل عبر حسابه على موقع «فيسبوك»: «عايز أفهم إشمعنى المدير الفني للأهلي ولاعبي الأهلي فقط الذي تُناقش رواتبهم في العلن، ويتسابق كل اليوتيوبرز على إعلان ما وصل إليه من معلومات».

وأضاف: «مع أن هناك 20 ناديًا آخر لديهم مدربون ولاعبون ولا نعلم أي شيء عنهم.. ارحمونا شوية، فيه أخبار أخرى كتير اتكلموا فيها».

وعبر عن استيائه من التركيز الإعلامي المستمر على أخبار القلعة الحمراء مقارنة بباقي الأندية.