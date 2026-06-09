محمد العدل يثير الجدل: اللي هيشارك في مرتب عموتة يوفره لعياله أفضل

أشاد المنتج محمد العدل، رئيس قناة الأهلي السابق، بقرارات إدارة النادي الأهلي بشأن ملف المدير الفني الجديد، مؤكدًا دعمه الكامل لاختيارات الكابتن محمود الخطيب ومجلس الإدارة في المرحلة الحالية.

وقال محمد العدل، عبر حسابه على موقع «فيسبوك»، إنه يثق في رؤية كل من محمود الخطيب وياسين منصور وسيد عبد الحفيظ في إدارة هذا الملف، مشددًا على أن قراراتهم تأتي وفقًا لخبرات طويلة ومعرفة كاملة بظروف النادي.

وأضاف العدل في منشوره: «محمود الخطيب.. ياسين منصور.. سيد عبد الحفيظ.. كل الدعم لاختياركم حسين عموتة، ورجاءً اللي بيشارك في مرتب عموتة يوفر اللي بيدفعه لعياله»، مؤكدًا في الوقت ذاته احترامه الكامل لرؤية الإدارة.

