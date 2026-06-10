أول تعليق من حسام البدري بشأن اقتراب الأهلي من التعاقد مع عموتة

وجه الكابتن حسام البدري، المدير الفنى لأهلي طرابلس الليبي رسالة دعم للنادي الأهلي، مؤكدًا اعتزازه الكبير بالقلعة الحمراء ودوره في مسيرته التدريبية والرياضية.

وقال البدري في تصريحات إعلامية عبر برنامج «اللعيب» المذاع على قناة MBC مصر إن الأهلي يُعد بيته الأول، ولا يمكنه التراجع عن دعمه في أي وقت أو تحت أي ظرف، مشيرًا إلى أن النادي له فضل كبير عليه في صناعة اسمه ومسيرته.

وأضاف أنه يتمنى كل التوفيق للمدرب الجديد حسين عموتة، موضحًا أن هناك تواصلًا ومواجهات سابقة جمعته به في بطولات مختلفة، وأنه مدرب يمتلك خبرات كبيرة وإمكانيات مميزة تؤهله لتقديم إضافة قوية مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

واختتم البدري تصريحاته بالتأكيد على دعمه المستمر للنادي الأهلي وجماهيره، متمنيًا له المزيد من النجاح والتتويجات.