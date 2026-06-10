رد فعل صادم من حسام البدري بشأن إمكانية تعاقده مع حسين الشحات

أكد حسام البدري، المدير الفني لأهلي طرابلس، أن لاعب النادي الأهلي المصري حسين الشحات يُعد من اللاعبين المميزين، لكنه ليس ضمن الحسابات الفنية للفريق خلال الفترة المقبلة.

وقال حسام البدري في تصريحات تلفزيونية إن الشحات لاعب كبير ويمتلك قدرات فنية مميزة، إلا أنه لا يُعد من الأسماء المطروحة أو المرشحة للانضمام إلى الفريق في الوقت الحالي.

وأضاف أن الفريق يمتلك بالفعل عددًا كبيرًا من اللاعبين في نفس مركز الشحات، وهو ما يجعل التعاقد معه غير مطروح ضمن خطط التدعيم الحالية.

واختتم البدري تصريحاته بالتأكيد على تقديره لإمكانات اللاعب، مشددًا في الوقت نفسه على أن اختياراته الفنية تعتمد على احتياجات الفريق وتوازن المراكز.