شوبير يكشف عن موقف حسام البدري من الاستمرار مع أهلي طرابلس

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن موقف حسام البدري مع أهلي طرابلس من تجديد التعاقد أو الرحيل عن الفريق خلال الفترة المقبلة.

وقال شوبير في تصريحاته : حسام البدري مدد عقده لمدة عام إضافي وإذا خسر بطولة كأس ليبيا أمام أهلي بني غازي فإنه سيرحل عن النادي لإنهم يرغبوا في المشاركة بالكونفدرالية والفوز بها.

وتابع : ليبيا لها مقعدين فقط في البطولات القارية واحد في دوري أبطال أفريقيا وواحد في بطولة الكونفدرالية وبالتالي طموح أهلي طرابلس تحقيق لقب الكونفدرالية

وواصل: حسام البدري كان قريبا من النادي الأهلي وتحدث مع المسئولين في ليبيا للرحيل لكن ما حدث من غضب للجماهير منع فكرة عودته من جديد.

واختتم شوبير تصريحات قائلا : البدري خسر لقب بطولة الدوري الليبي والطموح حاليا تحقيق الكأس لضمان المشاركة في كأس الكونفدرالية غير ذلك سيكون من الصعب استمراره