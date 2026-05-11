طارق الأدور: حسام البدري الأفضل محليًا لكن عودته للأهلي مستبعدة

قال المعلق الرياضي طارق الأدور ، إن المنطق يشير إلى أن حسام البدري يُعد أفضل مدير فني محلي، لكنه أكد في الوقت نفسه أن القاعدة التي رسخها النادي الأهلي عبر تاريخه ترجّح عدم عودته لتولي القيادة الفنية من جديد.

وأضاف الأدور في تصريحات إذاعية "أن موقف إمام عاشور مختلف، موضحًا أنه لم يكن من أبناء الأهلي منذ البداية، لكنه عند انضمامه للفريق التزم بشكل كامل وقدم مستويات قوية، مشيرًا إلى أنه يُعد أحد أبرز الأسباب في تتويج الأهلي بآخر بطولتين للدوري المصري.

الدوري المصري الممتاز

أيام قليلة تفصلنا على نهاية الموسم الكروي في مصر حيث يستعد فريق الأهلي لخوض أخر مباراة له هذا الموسم والتي ستكون أمام النادي المصري والتي يسعى خلالها المارد الأحمر لتحقيق الفوز.

موعد مباراة الإهلي والمصري والقنوات الناقلة

ويلتقي الأهلي مع المصري في الثامنة من مساء يوم الأربعاء الموافق 20 مايو الجاري بإستاد برج العرب في الجولة الأخيرة من مرحلة التتويج ببطولة الدوري الممتاز، وتنقل قناة اون سبورت مباراة الأهلي والمصري مع وجود ستوديو تحليلي قبل وبعد المباراة.