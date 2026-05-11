وصول منتخب أيسلندا لمواجهة مصر وديًا استعدادًا لبطولة العالم لليد 2027

وصل منتخب أيسلندا لكرة اليد رجال، إلى مصر استعدادًا لخوض مباراتين وديتين أمام منتخب مصر، ضمن برنامج الإعداد المبكر لبطولة العالم 2027.

وتقام المباراتان يومي الأربعاء 13 مايو والجمعة 15 مايو في تمام الساعة الرابعة عصرًا.

جدير بالذكر أن الإسباني بسكوال المدير الفني للفراعنة أعلن قائمة المنتخب التي تستعد لخوض المباراتين وجاءت كالتالي:

حراس المرمى:

محمد علي – محمد عصام الطيار - عبد الرحمن حميد

ظهير أيمن:

يحيى عمر – محسن رمضان – مهاب سعيد

جناح أيمن:

محمد سند – محمد عماد أوكا

لاعب دائرة:

إبراهيم المصري – أحمد عادل – ياسر سيف – محمود عبد العزيز جلدو

جناح أيسر:

أحمد هشام سيسا – بلال مسعود – محمد مؤمن صفا

ظهير أيسر:

علي زين – أحمد هشام دودو – عبد الرحمن فيصل– نبيل شريف

صانع ألعاب:

يحيى الدرع – أحمد خيري – سيف الدرع

ويواصل منتخب مصر استعداداته القوية خلال المرحلة الحالية، في إطار خطة الإعداد لبطولة العالم 2027، وسط طموحات كبيرة بمواصلة النجاحات والظهور بصورة قوية أمام أحد أبرز المنتخبات الأوروبية.