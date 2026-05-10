4 قرارات صادمة للموريتاني دحان بيده حكم لقاء الزمالك واتحاد العاصمة بالكونفدرالية

تلقى نادي الزمالك خسارة دراماتيكية في مباراة ذهاب نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية أمام اتحاد العاصمة الجزائري بنتيجة هدف دون رد.

وشهدت المباراة أحداثا غير متوقعة خلال الدقائق الأخيرة بعد تسجيل خوان بيزيرا هدفا لصالح الزمالك ثم التراجع عنه واحتساب ركلة جزاء للفريق الجزائري بعد العودة إلى الفار.

قرارات صادمة للموريتاني دحان بيده

ويتمثل اول قرار صادم لجماهير الزمالك بعد الهدف الذي سجله عدي الدباغ من أسيست لـ شيكو بانزا وتم إلغاء الهدف بسبب تدخل قوي من الأنجولي على مدافع الفريق الجزائري

اثار القرار غضب جماهير الزمالك خصوصا بعد إضاعة عدد كبير من الفرص المهدرة خلال المباراة قبل تسجيل الهدف الأبيض.

وبعد نزول خوان بيزيرا نجم الفريق الأول عقدت عليه الأمال لتحقيق الفوز وبالفعل سجل هدفا في الدقيقة 91 قبل أن يتدخل حكم تقنية الفيديو ويلغيه.

وجاء قرار الحكم مزدوجا فلم يكتف بإلغاء هدف ثان للزمالك بل زاد باحتساب ركلة جزاء لصالح فريق اتحاد العاصمة الجزائري.

في واقعة لا تحدث كثيرا في الملاعب مما أثار الجماهير خلف الشاشات واللاعبين في الملعب حتى حصل بنتايج على بطاقة حمراء تمنعه من لقاء العودة.

وتلقى فريق الزمالك خسارة صعبة أمام اتحاد العاصمة الجزائري بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب 5 يوليو بالجزائر، ضمن منافسات ذهاب نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

موعد مباراة الإياب بين الزمالك واتحاد العاصمة

ومن المقرر أن يستضيف الزمالك نظيره اتحاد العاصمة الجزائري، يوم السبت الموافق 16 مايو 2026، على ملعب استاد القاهرة الدولي، في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية، بينما تقام في السابعة مساءً بتوقيت الجزائر، وسط ترقب جماهيري كبير لحسم بطل البطولة القارية.