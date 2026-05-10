قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأنبا بولا: 7 حالات تُنهي الخطوبة المسيحية وفق مقترح قانون الأحوال الشخصية
الحبس رجل الأعمال سنة بتهمة التعدي بالضرب على مالك جيم بالشيخ زايد
سكك حديد مصر أمام نقل النواب: زيادة 12.5% في التذاكر و 50 جنيهًا فقط لقطارات الـVIP
الحرب بالشرق الأوسط تدفع ملايين البريطانيين لتخزين النقود الورقية والمواد الغذائية
النيل يخطف طالب الإعدادية بالبلينا في سوهاج
8 سيارات إطفاء وخزان مياه للسيطرة على حريق مصنع قطن في الصف
وزير الخارجية يشارك فى فعالية ترويجية لمنصة «حافز» والإعلان عن الجولات التعريفية بالمحافظات
خامنئي يصدر توجيهات جديدة: مواصلة العمليات والرد الحاسم على أي تحرك معاد
الصحة اللبنانية: شهيدان وخمسة جرحى من المسعفين اليوم
بعد الزيادات عالميا.. سعر البنزين والسولار اليوم
موعد صرف معاشات تكافل وكرامة شهر مايو 2026.. رابط مباشر للاستعلام
بالمجان.. توقيع الكشف الطبي على 840 مواطنًا في كفر الشيخ
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

4 قرارات صادمة للموريتاني دحان بيده حكم لقاء الزمالك واتحاد العاصمة بالكونفدرالية

الزمالك واتحاد العاصمة
الزمالك واتحاد العاصمة
عبدالله هشام

تلقى نادي الزمالك خسارة دراماتيكية في مباراة ذهاب نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية أمام اتحاد العاصمة الجزائري بنتيجة هدف دون رد.

وشهدت المباراة أحداثا غير متوقعة خلال الدقائق الأخيرة بعد تسجيل خوان بيزيرا هدفا لصالح الزمالك ثم التراجع عنه واحتساب ركلة جزاء للفريق الجزائري بعد العودة إلى الفار.

 قرارات صادمة للموريتاني دحان بيده 

ويتمثل اول قرار صادم لجماهير الزمالك بعد الهدف الذي سجله عدي الدباغ من أسيست لـ شيكو بانزا وتم إلغاء الهدف بسبب تدخل قوي من الأنجولي على مدافع الفريق الجزائري 

اثار القرار غضب جماهير الزمالك خصوصا بعد إضاعة عدد كبير من الفرص المهدرة خلال المباراة قبل تسجيل الهدف الأبيض.

وبعد نزول خوان بيزيرا نجم الفريق الأول عقدت عليه الأمال لتحقيق الفوز وبالفعل سجل هدفا في الدقيقة 91 قبل أن يتدخل حكم تقنية الفيديو ويلغيه.

وجاء قرار الحكم مزدوجا فلم يكتف بإلغاء هدف ثان للزمالك بل زاد باحتساب ركلة جزاء لصالح فريق اتحاد العاصمة الجزائري.

في واقعة لا تحدث كثيرا في الملاعب مما أثار الجماهير خلف الشاشات واللاعبين في الملعب حتى حصل بنتايج على بطاقة حمراء تمنعه من لقاء العودة.

وتلقى فريق الزمالك خسارة صعبة أمام اتحاد العاصمة الجزائري بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب 5 يوليو بالجزائر، ضمن منافسات ذهاب نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

موعد مباراة الإياب بين الزمالك واتحاد العاصمة

ومن المقرر أن يستضيف الزمالك نظيره اتحاد العاصمة الجزائري، يوم السبت الموافق 16 مايو 2026، على ملعب استاد القاهرة الدولي، في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية، بينما تقام في السابعة مساءً بتوقيت الجزائر، وسط ترقب جماهيري كبير لحسم بطل البطولة القارية.

نادي الزمالك الزمالك اتحاد العاصمة الجزائري الزمالك واتحاد العاصمة فريق الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عمرو دياب ويسرا

مبحبش حد يقولي كده.. عمرو دياب يعلق على إحراجه لـ يسرا

دواجن بيضاء

أنهت سلسلة الارتفاعات.. مفاجأة في أسعار الدواجن الآن بالأسواق

مرتبات

رسميا صرف مرتبات شهر مايو 2026 في هذا الموعد..ماذا فعلت الحكومة للموظفين قبل العيد؟

دواجن وبيض

أخيرًا تراجعت.. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق

الدعم النقدي بدل العيني.. هل ينجح في تخفيف الأعباء؟

وداعا بطاقات التموين قريبًا.. الحكومة تقترب من حسم الملف الأكثر حساسية في منظومة الدعم

موتوسيكلان طلاب مغتربين يختفيان ويتركان حلما معلقا.. والضحايا يروون التفاصيل

سرقة حلم طالبين مغتربين بجامعة حلوان .. تفاصيل مأساوية بعد ضياع مصدر إكمال دراستهم

حالة الطقس

موجة حارة تضرب البلاد.. والأرصاد تحذر من رمال مثيرة للأتربة

خوان بيزيرا

معًا سنكون الأقوى.. خوان بيزيرا يوجّه رسالة قوية عقب خسارة الزمالك أمام اتحاد العاصمة

ترشيحاتنا

بوستر حفل ماجد المهندس

أسعار تذاكر حفل ماجد المهندس خلال عيد الأضحى في الإمارات

محمد سعد

إيرادات الأفلام.. برشامة في الصدارة ومحمد سعد مهدد بالسحب

شمس الكويتية

شمس الكويتية عن شيرين عبدالوهاب: محتاجة معجزة عشان ترجع لطبيعتها

بالصور

بمشاركة 30 دولة.. قوات الصاعقة تشارك في فعاليات التدريب FLINT LOCK – 2026 بدولتي ليبيا وكوت ديفوار

قوات الصاعقة تشارك فى فعاليات التدريب FLINT LOCK – 2026 بدولتي ليبيا وكوت ديفوار
قوات الصاعقة تشارك فى فعاليات التدريب FLINT LOCK – 2026 بدولتي ليبيا وكوت ديفوار
قوات الصاعقة تشارك فى فعاليات التدريب FLINT LOCK – 2026 بدولتي ليبيا وكوت ديفوار

إزالة 81 حالة تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

فيديو

جولة

حماية الطفل بالشرقية تستقبل 295 بلاغا وتنظم 75 ندوة توعوية

فيديو الشرقية

هدّد زوجته واتهمها بالخيـ ـانة .. تفاصيل فيديو السـ.كـين بالشرقية تُثير الجدل | فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد خشبة

د. أحمد خشبة يكتب: أنت تحتاح المزيد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تنظيم الإعلام.. شكرًا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أزمات وجودية

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر الكبيرة.. حين تصمت الدول وتتحدث المواقف

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهوية المصرية في مواجهة مخططات التفكيك الثقافي

المزيد