أخطاء كارثية.. ماتيب الزمالك يهدد مشوار الأبيض في الدوري والكونفدرالية

حقق اتحاد العاصمة فوزاً مثيرا علي نادي الزمالك بهدف نظيف في المباراة التى جمعتهما مساء أمس السبت في ذهاب نهائي كأس الكونفيدرالية علي ملعب استاد 5 يوليو بالجزائر.

أحرز هدف اتحاد العاصمة الجزائري أحمد الخالدي من ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع من مباراة ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية.

ويستضيف يوم السبت القادم فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال نظيره اتحاد العاصمة الجزائري في إياب نهائي كأس الكونفيدرالية.

ويواجه حسام عبدالمجيد مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الملقب بـ ماتيب نجم ليفربول السابق موجة من الجدل والانتقادات خلال الموسم الحالي في بطولة الدوري المصري الممتاز وبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وكان قد تردد أسم حسام عبدالمجيد في الآونة الأخير بعد تراجع الأداء الفني الذي تعرض له وعدم الظهور بالشكل المطلوب خلال البطولات المشارك فيها م نادي الزمالك.

خسار الزمالك في ذهاب كأس الكونفدرالية

تسبب حسام عبدالمجيد في احتساب ركلة جزاء بعد احتكاك عنيف مع لاعب اتحاد العاصمة مما أدى إلى إلغاء هدف الزمالك بعدما سُجل في الدقيقة +90 وتقدم اتحاد العاصمة على الزمالك بهدف دون رد على حساب حسام عبدالمجيد.

مستوى غير مرضٍ في الدوري المصري

أهدر حسام عبد المجيد ركلة جزاء أمام إنبي وأضاع فرصة التقدم وانتهت المباراة بالتعادل السلبي ما تسبب في إضاعة فرصة الابتعاد بصدارة جدول الترتيب بعيدا عن منافسيه بعدما تسبب في خسارة نقطتين.

أدى التشتت الذهني لحسام عبدالمجيد في خسارة الزمالك أمام غريمة التقليدي الأهلي بنتيجة ثقيلة 3-0 ما أعاد المارد الأحمر للمنافسة على لقب الدوري من جديد.

وتسبب حسام عبدلجيد مدافع نادي الزمالك في استقبال شباك الفارس الأبيض في القمة رقم 132 هدفين.

واشتعلت منافسات الدوري المصري بين المتنافسين على اللقب مع اقتراب نهاية الجولات في ظل تقارب النقاط وسعى كلا الفرق لحجز مقعدهم في دوري أبطال إفريقيا الموسم القادم حيث يحتل الزمالك المركز الأول برصيد 53 نقطة ويليه بيراميدز في المركز الثاني برصيد50 نقطة فيما يتواجد الأهلي في المركز الثالث برصيد 47 نقطة.

انتقادات فنية لحسام عبدالمجيد

هاجم رضا عبدالعال حسام عبدالمجيد ووصفه بـ المشتت ذهنيا في المباريات الآخيرة مشيرا على أن اللاعب مع اقتراب بطولة الدوري والكونفدرالية يجب أن يكون في كامل تركيزه.

أزمة تجديد حسام عبدالمجيد عقده مع الزمالك

تشير تقارير في الآونة الأخيرة إلي أن حسام عبدالمجيد مدافع نادي الزمالك يفكر في تجربة الاحتراف خارجًا عن أسوار ميت عقبة في ظل اقتراب نهاية عقده ومن المقرر أن ينتهي في يونيو 2027.

القيادة الفنية تجدد الثقة في حسام عبدالمجيد

بالرغم من تراجع مستوى حسام عبدالمجيد فنيا وبدنيا الإ أن معتمد جمال المدير الفني للفريق تراجع عن استبعاده من التشكيل الأساسي في المباريات المتبقية.

ويأتي هذا وسط ضغط جماهيري كبير عليه لتصحيح أخطائه قبل مباراة الإياب الحاسمة في بطولة كأس الكونفدرالية والمباراة الأخيرة في بطولة الدوري المصري مع نظيره سيراميكا كليوبترا.