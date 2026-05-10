عقوبات قوية منتظرة على اتحاد العاصمة الجزائري بعد أحداث مباراة الزمالك

يستعد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لفرض عقوبات قوية على جماهير اتحاد العاصمة الجزائري بسبب أحداث مباراة الزمالك في نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

ويستعد الاتحاد الافريقي لتوقيع عقوبات مالية مغلظة على اتحاد العاصمة الجزائري بسبب تصرفات الجماهير في المدرجات بإشعال الشماريخ والألعاب النارية

وأبدى مسؤولوا الاتحاد الإفريقي استيائهم من تصرفات الجماهير في مباراة اتحاد العاصمة الجزائري التي تخالف اللوائح في المنظومة القارية

وتلقى فريق الزمالك خسارة صعبة أمام اتحاد العاصمة الجزائري بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب 5 يوليو بالجزائر، ضمن منافسات ذهاب نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

موعد مباراة الإياب بين الزمالك واتحاد العاصمة

ومن المقرر أن يستضيف الزمالك نظيره اتحاد العاصمة الجزائري، يوم السبت الموافق 16 مايو 2026، على ملعب استاد القاهرة الدولي، في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية، بينما تقام في السابعة مساءً بتوقيت الجزائر، وسط ترقب جماهيري كبير لحسم بطل البطولة القارية.