الزمالك يتعثر أمام اتحاد العاصمة في ذهاب نهائي الكونفدرالية.. تحليل فني للمواجهة

تحدث الناقد الرياضي عمر سرحان عن خسارة نادي الزمالك أمام اتحاد العاصمة الجزائري بهدف دون رد في ذهاب نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية، مؤكدًا أن المباراة كانت قوية وشهدت ظروفًا صعبة على الفريق الأبيض في الجزائر.

خسارة بهدف رغم أداء قوي

قال “سرحان” خلال برنامج صباح الخير يا مصر، إن الزمالك قدم مباراة جيدة وظهر بشكل قوي من الناحية الفنية والبدنية، لكنه لم ينجح في الخروج بنتيجة إيجابية، رغم توقعات قبل اللقاء كانت تشير لإمكانية تحقيق الفوز أو التعادل.

جدل تحكيمي في المباراة

وأشار إلى وجود قرارات تحكيمية مثيرة للجدل، موضحًا أن الهدف الملغي للزمالك كان صحيحًا من وجهة نظره، إلى جانب احتساب ركلة جزاء لصالح الفريق المنافس، معتبرًا أن هذه اللقطات أثرت على مجريات اللقاء.

قراءة فنية لأداء الزمالك

وأوضح أن الزمالك لعب بروح قتالية واضحة وتنظيم تكتيكي جيد، وأن المدرب تعامل بذكاء مع مجريات المباراة، خاصة في إغلاق مفاتيح لعب اتحاد العاصمة والحد من خطورته.

الاعتماد على الروح في ظل الغيابات

وأضاف أن الفريق يعاني من نقص في العناصر والخيارات، مما جعل الاعتماد الأكبر على الروح القتالية والحماس داخل الملعب، مؤكدًا أن ذلك ظهر بوضوح في أداء اللاعبين رغم الإصابات والغيابات.

الحسم في مباراة الإياب

واختتم التحليل بالتأكيد على أن فرصة الزمالك ما زالت قائمة في مباراة العودة بالقاهرة، خاصة مع الدعم الجماهيري الكبير المتوقع، وقدرة الفريق على تغيير النتيجة وتحقيق اللقب.

