مدرب اتحاد العاصمة: الفوز على الزمالك خطوة مهمة.. والحسم ينتظر مواجهة القاهرة

أكد لامين نداي، المدير الفني لنادي اتحاد العاصمة، أن الفوز الذي حققه فريقه أمام الزمالك في ذهاب نهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية يمثل خطوة مهمة، لكنه لا يعني حسم اللقب بشكل نهائي، مشددًا على ضرورة الحفاظ على التركيز الكامل قبل مواجهة العودة في القاهرة.

وأوضح المدرب السنغالي أن فريقه مطالب بتصحيح بعض الأخطاء الفنية والاستعداد النفسي الجيد للمباراة المقبلة، خاصة في ظل الأجواء الجماهيرية المنتظرة داخل استاد القاهرة الدولي، والتي قد تشهد حضورًا جماهيريًا ضخمًا لدعم الزمالك.

وأشار نداي إلى رضاه عن النتيجة التي حققها فريقه في لقاء الذهاب، مشيدًا بما قدمه اللاعبون أمام منافس يمتلك خبرات كبيرة على المستوى القاري، مؤكدًا أن الزمالك أثبت قوته هذا الموسم بعد تجاوزه أندية كبيرة مثل الأهلي وبيراميدز.

واعترف مدرب اتحاد العاصمة بوجود بعض النواقص الفنية داخل فريقه، موضحًا أن عددًا من اللاعبين يخوضون أول نهائي أفريقي في مسيرتهم، وهو ما انعكس على بعض التفاصيل خلال اللقاء.

وأضاف أن مباريات النهائيات لا تعتمد دائمًا على الأداء الجميل، بل تُحسم بالقدرة على استغلال اللحظات الحاسمة وتحقيق الفوز، مؤكدًا أن فريقه لم يقدم أفضل مستوياته الفنية لكنه نجح في تحقيق الهدف المطلوب.

العامل النفسي مفتاح الحسم

وشدد نداي على أن العامل الذهني سيكون عنصرًا حاسمًا في مباراة العودة، مطالبًا لاعبيه بالتحلي بالهدوء والتركيز أمام الضغط الجماهيري المتوقع في القاهرة.

وأكد أن فريقه يمتلك أفضلية بسيطة فقط، وأن بطاقة التتويج لا تزال مفتوحة أمام الطرفين، مضيفًا أن اتحاد العاصمة يفصله 90 دقيقة عن اللقب، لكنه يدرك جيدًا صعوبة المهمة أمام الزمالك ووسط جماهيره.

كما أثنى المدرب السنغالي على شخصية لاعبيه، خاصة بعد التحول السريع في نهاية المباراة من صدمة استقبال هدف إلى استعادة التوازن والحصول على ركلة الجزاء التي منحت فريقه هدف الفوز.

واختتم نداي تصريحاته بتوجيه الشكر لجماهير اتحاد العاصمة، مؤكدًا أنها لعبت دورًا مهمًا في دعم الفريق وتحقيق الانتصار في مباراة الذهاب.