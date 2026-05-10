مواعيد مباريات الجولة العاشرة بمجموعة الهبوط بالدوري

تنطلق يوم الثلاثاء المقبل منافسات الجولة العاشرة من مجموعة الهبوط في الدوري المصري الممتاز، وسط صراع قوي بين 14 فريقًا من أجل البقاء، حيث تتنافس الأندية على حجز أول 10 مراكز، بينما تهبط 4 فرق إلى دوري المحترفين مع نهاية الموسم.

مواعيد مباريات الجولة العاشرة

الثلاثاء 12 مايو

وادي دجلة × الإسماعيلي — الساعة 5 مساءً على ملعب استاد السلام.

الجونة × كهرباء الإسماعيلية — الساعة 5 مساءً على ملعب استاد خالد بشارة.

فاركو × مودرن سبورت — الساعة 5 مساءً على ملعب استاد برج العرب.

الأربعاء 13 مايو

حرس الحدود × المقاولون العرب — الساعة 5 مساءً على ملعب استاد حرس الحدود.

زد إف سي × غزل المحلة — الساعة 5 مساءً على ملعب استاد القاهرة الدولي.

الاتحاد السكندري × طلائع الجيش — الساعة 8 مساءً على ملعب استاد الإسكندرية.

البنك الأهلي × بتروجت — الساعة 8 مساءً على ملعب استاد هيئة قناة السويس.

وتُنقل مباريات مجموعة الهبوط عبر قناة ON Time Sports، الناقل الحصري لمنافسات الدوري المصري، مع استوديوهات تحليلية تضم نخبة من نجوم التحليل الرياضي.