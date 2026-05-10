حدث تاريخي للمرة الأولى في الكرة المصرية بـ نهائي الكأس بين بيراميدز وزد

علق الإعلامي أحمد شوبير على اختيار طاقم تحكيمي مكون من 4 حكام لتقنية الفيديو لمباراة بيراميدز وزد في نهائي كأس مصر.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية: للمرة الأولى في تاريخ الكرة المصرية يتواجد 4 حكام لتقنية الفيديو في مباراة واحده وحتى الآن لا أعرف السبب.

مباراة بيراميدز وزد

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز لخوض مواجهة قوية أمام نظيره زد اف سي ، في نهائي بطولة كأس مصر، في مباراة ينتظرها عشاق الكرة المصرية مساء اليوم.

تقام مباراة بيراميدز وزد في نهائي كأس مصر في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية، ويحتضن اللقاء استاد القاهرة الدولي، أحد أكبر الملاعب في مصر وأفريقيا، والذي من المنتظر أن يشهد حضورًا جماهيريًا وإثارة كبيرة بين الفريقين.

القناة الناقلة لنهائي كأس مصر

سيتم نقل المباراة مباشرة عبر قناة (أون سبورت 1)، وهي الناقل الحصري لمباريات البطولة، مع تغطية تحليلية قبل وبعد اللقاء لمتابعة أبرز التفاصيل الفنية والتكتيكية.