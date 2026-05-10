نهائي كأس مصر.. موعد مواجهة بيراميدز وزد والقنوات الناقلة

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز لخوض مواجهة قوية أمام نظيره زد اف سي ، في نهائي بطولة كأس مصر، في مباراة ينتظرها عشاق الكرة المصرية مساء اليوم.

وكان بيراميدز قد حجز مقعده في المباراة النهائية بعد أداء قوي في نصف النهائي، حيث تمكن من تحقيق فوز كبير على إنبي بنتيجة أربعة أهداف دون رد، ليؤكد جاهزيته للمنافسة على اللقب بكل قوة وطموح.

مشوار زد إلى النهائي

على الجانب الآخر، نجح فريق زد في الوصول إلى المباراة النهائية بعد مواجهة صعبة أمام طلائع الجيش، انتهت بفوزه بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وشهد اللقاء امتداد المباراة إلى الأشواط الإضافية، قبل أن يحسمها زد لصالحه، ليواصل مفاجآته في البطولة ويصل إلى النهائي لأول مرة بهذا الشكل اللافت.

موعد المباراة وملعب اللقاء

تقام مباراة بيراميدز وزد في نهائي كأس مصر في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية، ويحتضن اللقاء استاد القاهرة الدولي، أحد أكبر الملاعب في مصر وأفريقيا، والذي من المنتظر أن يشهد حضورًا جماهيريًا وإثارة كبيرة بين الفريقين.

القناة الناقلة للنهائي

سيتم نقل المباراة مباشرة عبر قناة (أون سبورت 1)، وهي الناقل الحصري لمباريات البطولة، مع تغطية تحليلية قبل وبعد اللقاء لمتابعة أبرز التفاصيل الفنية والتكتيكية.