قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حبس المتهم بقتل والده بسبب خلافات أسرية في القليوبية
نقل طالبة للمستشفى بعد تناول 7 زجاجات مشروب طاقة في الوادي الجديد
هند الضاوي: تقارب تركي إيراني يربك حسابات إسرائيل في الشرق الأوسط
خالد الغندور: الزمالك لا يحتاج إلا لجماهيره المخلصة لدعمه في كل الأوقات
بتروجيت يهزم البنك الأهلي 3-2 في الدوري المصري
إيران: نحتفظ بحق الرد على اعتقال رعايانا في الكويت
الإتحاد يهزم طلائع الجيش بأقدام محمود علاء في الدوري المصري
دعوى إلغاء منع سفر النساء للسعودية أمام المحكمة .. السبت المقبل
لازم نفرّق بين الصح والغلط.. بسمة وهبة: مش كل حاجة عند العطار تبقى علاج
ترامب في بكين في أول زيارة لرئيس أمريكي للصين منذ عام 2017 .. تفاصيل
بسمة وهبة تفتح النار على إعلانات التخسيس الوهمية: مضللة وتلعب بأحلام البشر
برلماني: احتفالية حصاد القمح بالإسكندرية تعكس نجاح الدولة في دعم الأمن الغذائي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الأوقاف: مسجد بلال بن رباح بعين شمس مغلق للإحلال والتجديد حماية للأرواح

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
عبد الرحمن محمد

أصدرت وزارة الأوقاف بيانا رسميا بشأن الوضع الإنشائي لمسجد بلال بن رباح الواقع بمنطقة عين شمس. 

وأوضحت الوزارة أن هذا الإجراء جاء بعد قيام الإدارة الهندسية بتشكيل لجنة متخصصة لمعاينة المبنى والوقوف على حالته الراهنة.

وكشف التقرير الفني للجنة الهندسة عن أن الحالة الإنشائية الحالية للمسجد باتت تشكل خطرا حقيقيا على حياة المصلين ورواد المسجد من ضيوف الرحمن.

 وبناء على هذه التوصيات الفنية تقرر ضرورة إجراء عملية إحلال وتجديد كلية للمبنى لضمان سلامة الجميع.


وأشارت الوزارة إلى أن قرار إغلاق المسجد دخل حيز التنفيذ منذ تاريخ الثامن والعشرين من أكتوبر لعام 2025. 

وأكدت أن هذا القرار نابع من حرصها الكامل على أرواح أهالي منطقة عين شمس الكرام معلنة إدراج المسجد بالفعل ضمن خطة الوزارة الرسمية للإحلال والتجديد.

وعبرت وزارة الأوقاف عن تقديرها البالغ لأهالي حي عين شمس والمتابعين على اهتمامهم الكبير بعمارة بيوت الله وحرصهم على إعادة فتح المسجد لاستقبال المصلين. 

وأكدت أن هدفها الأول هو توفير بيئة آمنة تليق بضيوف الرحمن وتسمح لهم بأداء شعائرهم في طمأنينة.
وفي ختام بيانها أهابت الوزارة بجميع المواطنين ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية والتثبت من الحقائق قبل تداولها أو نشرها. 

وشددت على أهمية تحري الدقة حرصا على تحقيق الرسالة السامية للمسجد في المجتمع وفق ما أقره الدين الحنيف.
حقيقة طرح الأوقاف شقق سكنية بالمحافظات 

وفي وقت سابق نفت وزارة الأوقاف بصورة رسمية وقاطعة ما تم تداوله مؤخراً عبر بعض الصفحات والمواقع غير الموثقة بشأن وجود إعلانات حالية لطرح شقق أو وحدات سكنية تابعة لهيئة الأوقاف في المحافظات.

وأوضح الدكتور أسامة رسلان، المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، في تصريح خاص لـ« صدى البلد»، أن الهيئة تتابع باهتمام ما ينشر من أخبار كاذبة تهدف إلى تضليل المواطنين، مؤكداً أن هذه الإعلانات لا تمت للواقع بصلة ولم تصدر عن أي جهة تابعة للوزارة.

وشدد الدكتور أسامة رسلان على أن المصدر الوحيد والصحيح لأي إعلانات تتعلق بالوحدات السكنية أو الاستثمارية هو الموقع الرسمي لهيئة الأوقاف المصرية عبر الرابط الإلكتروني المخصص لذلك، بالإضافة إلى الصفحة الرسمية الموثقة للهيئة على موقع “فيسبوك”
 

الأوقاف مسجد بلال بن رباح عين شمس إحلال وتجديد حقيقة طرح الأوقاف شقق سكنية بالمحافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عداد الكهرباء

رسميا.. الكهرباء تنشر الأسعار الجديدة للعدادات الكودية

بتوجيهات رئاسية.. صرف معاشات شهر يونيو قبل عيد الأضحى المبارك

بتوجيهات رئاسية.. صرف معاشات شهر يونيو قبل عيد الأضحى المبارك

معاشات شهر يونيو2026

صرف معاشات يونيو 2026 قبل العيد.. رابط الاستعلام الفوري

احذر.. هذه الحالات تؤدي لسحب وحدتك من الإسكان الاجتماعي

شقتك مهددة بالسحب.. تحذيرات عاجلة لأصحاب شقق الدعم

اتصالات وانترنت

دعوى أمام المحكمة بشأن زيادة أسعار خدمات الاتصالات والإنترنت

تراجع جديد في أسعار الذهب اليوم

تراجع جديد في الذهب الآن .. تعرف على سعر عيار 21

وزير الكهرباء

إعلان زيادة أسعار الكهرباء للمرافق الحيوية

أسعار الدواجن اليوم

مفاجأة أسعار الدواجن للمواطنين.. انخفاض جديد في سعر كيلو الفراخ البيضاء الان

ترشيحاتنا

بعد 20 سنة من "تيمور وشفيقة".. محمد ظاظا يعود للتمثيل عبر "الفرنساوي"

بعد 20 سنة من تيمور وشفيقة.. محمد ظاظا يعود للتمثيل عبر الفرنساوي

عبدالرحمن ابو زهرة

لم أستطع كتابة نعيه من صدمة الفراق.. مفيد عاشور يودع حماه عبد الرحمن أبو زهرة

تامر حسني

كل الحب والتقدير.. تامر حسني يشيد بالطالب المصري مصطفى مبارك

بالصور

عزاء عبد الرحمن أبو زهرة .. كبار نجوم الفن يُقدّمون واجب العزاء | صور

نجوم الفن فى عزاء عبد الرحمن أبو زهرة
نجوم الفن فى عزاء عبد الرحمن أبو زهرة
نجوم الفن فى عزاء عبد الرحمن أبو زهرة

ميرنا جميل تثير الجدل بجمبسوت قصير

ميرنا جميل تثير الجدل بجمبسوت قصير
ميرنا جميل تثير الجدل بجمبسوت قصير
ميرنا جميل تثير الجدل بجمبسوت قصير

أهالي الأخيوة بالشرقية يُشيعون جثمان سيدة لقيت مصرعها على يد زوجها طعنـ.ـاً | شاهد

تشييع
تشييع
تشييع

القومي للمسرح المصري يعلن تشكيل اللجنة العليا للدورة الـ19

محمد رياض
محمد رياض
محمد رياض

فيديو

جومانا مراد

بالأسود.. جومانا مراد تتألق في أحدث ظهور لها

ليلى علوي ومصطفى شعبان

أبرزهم ليلى علوي ومصطفى شعبان.. توافد نجوم الفن على عزاء الراحل عبدالرحمن أبو زهرة بمسجد المشير

فيلم Pan's Labyrinth

بعد 20 عاما.. متاهة بان يخطف الأضواء بنسخته المرممة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الصداقة بين الرجل والمرأة مساحة ناضجة أم باب لمشاعر مؤجلة ؟

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع ... العملة الصعبة في سباق "رؤية مصر 2030"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: خاص جدا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: محمود المصري بين النبوغ والاجتهاد

المزيد