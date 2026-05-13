الأوقاف: مسجد بلال بن رباح بعين شمس مغلق للإحلال والتجديد حماية للأرواح

أصدرت وزارة الأوقاف بيانا رسميا بشأن الوضع الإنشائي لمسجد بلال بن رباح الواقع بمنطقة عين شمس.

وأوضحت الوزارة أن هذا الإجراء جاء بعد قيام الإدارة الهندسية بتشكيل لجنة متخصصة لمعاينة المبنى والوقوف على حالته الراهنة.

وكشف التقرير الفني للجنة الهندسة عن أن الحالة الإنشائية الحالية للمسجد باتت تشكل خطرا حقيقيا على حياة المصلين ورواد المسجد من ضيوف الرحمن.

وبناء على هذه التوصيات الفنية تقرر ضرورة إجراء عملية إحلال وتجديد كلية للمبنى لضمان سلامة الجميع.



وأشارت الوزارة إلى أن قرار إغلاق المسجد دخل حيز التنفيذ منذ تاريخ الثامن والعشرين من أكتوبر لعام 2025.

وأكدت أن هذا القرار نابع من حرصها الكامل على أرواح أهالي منطقة عين شمس الكرام معلنة إدراج المسجد بالفعل ضمن خطة الوزارة الرسمية للإحلال والتجديد.

وعبرت وزارة الأوقاف عن تقديرها البالغ لأهالي حي عين شمس والمتابعين على اهتمامهم الكبير بعمارة بيوت الله وحرصهم على إعادة فتح المسجد لاستقبال المصلين.

وأكدت أن هدفها الأول هو توفير بيئة آمنة تليق بضيوف الرحمن وتسمح لهم بأداء شعائرهم في طمأنينة.

وفي ختام بيانها أهابت الوزارة بجميع المواطنين ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية والتثبت من الحقائق قبل تداولها أو نشرها.

وشددت على أهمية تحري الدقة حرصا على تحقيق الرسالة السامية للمسجد في المجتمع وفق ما أقره الدين الحنيف.

حقيقة طرح الأوقاف شقق سكنية بالمحافظات

وفي وقت سابق نفت وزارة الأوقاف بصورة رسمية وقاطعة ما تم تداوله مؤخراً عبر بعض الصفحات والمواقع غير الموثقة بشأن وجود إعلانات حالية لطرح شقق أو وحدات سكنية تابعة لهيئة الأوقاف في المحافظات.

وأوضح الدكتور أسامة رسلان، المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، في تصريح خاص لـ« صدى البلد»، أن الهيئة تتابع باهتمام ما ينشر من أخبار كاذبة تهدف إلى تضليل المواطنين، مؤكداً أن هذه الإعلانات لا تمت للواقع بصلة ولم تصدر عن أي جهة تابعة للوزارة.

وشدد الدكتور أسامة رسلان على أن المصدر الوحيد والصحيح لأي إعلانات تتعلق بالوحدات السكنية أو الاستثمارية هو الموقع الرسمي لهيئة الأوقاف المصرية عبر الرابط الإلكتروني المخصص لذلك، بالإضافة إلى الصفحة الرسمية الموثقة للهيئة على موقع “فيسبوك”

