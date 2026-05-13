اتصالات النواب: حجب أكثر من 70 تطبيقا للمراهنات خلال الفترة الأخيرة

أكد أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أنه خلال الأسابيع الماضية تم حجب عدد كبير من مواقع وتطبيقات المراهنات بأكثر من 70 تطبيق .

وقال أحمد بدوي في مداخلة هاتفية على قناة " مودرن"، :" ظاهرة استخدام تطبيقات المراهنات زادت بشكل كبير في القرى والمدن ".



واكمل احمد بدوي :" تنسيق بين لجنة الاتصالات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام من اجل حجم العديد من مواقع المراهنات ".

وفي سياق متصل، قررت المحكمة الاقتصادية حجز جلسة محاكمة 3 متهمين، على خلفية اتهامهم بإدارة أنشطة مراهنات إلكترونية عبر تطبيق 1xBet، لجلسة 20 مايو المقبل، للنطق بالحكم.

وكشفت التحقيقات وأقوال المتهم الرئيسي أنه كان يتولى إدارة عدد من الحسابات باعتباره وكيلاً عن التطبيق، موضحًا أنه كان يتلقى تعليمات من القائمين على إدارته من خارج البلاد، لتنفيذ عمليات تحويلات مالية تشمل الإيداع والسحب لصالح المتراهنين داخل مصر.

وأضاف المتهم أنه استعان بآخرين للمساعدة في إدارة التحويلات المالية عبر المحافظ الإلكترونية، مقابل حصولهم على نسب من العمولات الناتجة عن تلك العمليات.