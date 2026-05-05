خبير ذكاء اصطناعي : الفتيات ينافسن الشباب في الإقبال على تطبيقات المراهنات خلال 2026

أكدت الدكتورة غادة عامر، أستاذ هندسة النظم الذكية بجامعة بنها وخبيرة الذكاء الاصطناعي، أن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء حذر من مخاطر المنصات المالية غير المرخصة، وعلى رأسها تطبيقات المراهنات، لما تمثله من تهديدات واسعة.

وأوضحت غادة عامر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هند الضاوي، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن المراهنات تمثل خطرًا كبيرًا يمس الأمن القومي المصري، ولها تداعيات سلبية على مختلف المستويات، مشددة على أنها قد تؤدي إلى اختراق الحسابات الشخصية وسرقة البيانات.

وأضافت غادة عامر، أن المخاطر الأمنية تشمل سرقة المعلومات الحساسة، والبطاقات البنكية، والهوية الشخصية، ما يجعل المستخدمين عرضة لعمليات احتيال إلكتروني خطيرة، مشيرة إلى أن تطبيقات المراهنات تمثل خطرًا حقيقيًا على الشباب والاقتصاد الوطني، لافتة إلى أنها تشبه إلى حد كبير ألعاب "القمار" عبر الإنترنت، وتتعدد أشكالها ما بين الألعاب الإلكترونية والمراهنات الرياضية وكرة القدم.

البحث عن مكاسب سريعة والثراء السريع

وكشفت غادة عامر، عن وجود إقبال متزايد من الفتيات على هذه التطبيقات، وفقًا للتقارير الصادرة عام 2026، موضحة أن الفئات العمرية الأكثر انجذابًا لتطبيقات المراهنات بين الإناث أصبحت قريبة من فئة الشباب، وهو ما يمثل خطرًا إضافيًا، مؤكدة أن من أبرز أسباب إقبال الشباب على هذه التطبيقات البحث عن مكاسب سريعة والثراء السريع، إلى جانب الفراغ والرغبة في التجربة، وهو ما يزيد من حجم المخاطر