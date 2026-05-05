حمزة نمرة: الذكاء الاصطناعي يهدد هوية الموسيقي

أثار حمزة نمرة حالة من الجدل بعد تصريحاته الأخيرة التي عبّر فيها عن قلقه الشديد من تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجال الموسيقى، مؤكدًا أنها أصبحت تمثل تهديدًا حقيقيًا لهوية الفن والإبداع البشري.

وقال نمرة، في فيديو عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، إن انتشار الأغاني المصنوعة بالذكاء الاصطناعي أصبح “مرعبًا”، خاصة مع قدرتها على تقليد أصوات المطربين بدقة كبيرة، لدرجة يصعب معها على الجمهور التفرقة بين الصوت الحقيقي والمُصنّع.

وأضاف أن الأزمة لا تتوقف عند جودة التقليد فقط، بل تمتد إلى الانتشار الواسع لتلك الأعمال، والتي تحقق أرقام استماع ضخمة قد تصل إلى مليارات المشاهدات، رغم أنها لا تعتمد على أداء بشري حقيقي، ما يخلق حالة من الارتباك لدى المستمعين ويؤثر على وعيهم الفني.

ووجّه نمرة رسالة لصنّاع الموسيقى في مصر والعالم العربي، دعاهم فيها إلى الحذر من الاعتماد المفرط على هذه التقنيات، مشددًا على ضرورة الحفاظ على الفارق بين الإبداع الإنساني والآلة، وأن يبقى الفن معبرًا عن تجربة بشرية حقيقية.

وفي سياق آخر، يواصل حمزة نمرة العمل على ألبومه الجديد، حيث يضع اللمسات الأخيرة تمهيدًا لطرحه قريبًا، ويتضمن مجموعة من الأغاني ذات الطابع الحزين، مع أفكار موسيقية متنوعة تستهدف جمهوره في مصر والوطن العربي.