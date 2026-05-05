رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

بلاش استسهال.. حمزة نمرة يعرب عن قلقه بسبب دخول الذكاء الاصطناعي بالموسيقى

أحمد إبراهيم

نشر المطرب حمزة نمرة تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام يكشف فيه عن قلقه الشديد من التطور المتسارع لتقنيات الذكاء الاصطناعي في عالم الموسيقى. 

وقال حمزة نمرة : بسمع دلوقتي أغنية بصوت المغني أو المغنية واللي مقدمها الذكاء الاصطناعي، الموضوع بقى مرعب بشكل مش طبيعي وأنا خايف على مستقبل الموسيقى.

وأضاف حمزة نمرة : المرعب في الموضوع إنه بقى ليهم مستمعين وأعداد كبيرة جدًا، يوصلوا للمليار واللي بيغني في الأصل مكنة، والمشكلة إن اللي بيسمعوا مش عارفين إن ده AI مش صوت بشري، دي حاجة محبطة، الناس مش عارفة تفرق.

وأوضح حمزة نمرة: إحنا بقينا مثل الذي يتعلق بالأم اللي مش حقيقية ويتعلموا منها كل حاجة، بقينا مش عارفين نفرق بين الحقيقي والبشري والغير بشري، ده مديني إحباط كبير أوي.

وأشار حمزة نمرة: الفرق ما بينا إحنا كموسيقيين والذكاء الاصطناعي وجهة نظر، وأتمنى الموسيقيين في مصر والوطن العربي ياخدوا بالهم وبقولهم بلاش استسهال.

حمزة نمرة يتحدث عن ظهوره الإعلامي 

حلَّ الفنان حمزة نمرة ضيفًا على برنامج «الكلمة» عبر راديو إنرجي 92.1، مع إيناس سلامة الشواف، حيث تحدث عن علاقته بالكلمة وتأثيرها، وحدود ظهوره الإعلامي.

وأكد نمرة أنه يولي اهتمامًا كبيرًا بكل كلمة يقولها، سواء في أغانيه أو تصريحاته، مشددًا على أن الكلمة مسئولية، وأن الجمهور يستحق دائمًا تأثيرًا طيبًا وإيجابيًا. 

وأضاف أنه يحاول الالتزام بما يقوله في مختلف الظروف، لكنه لا يتردد في الاعتذار إذا تعرض لسبب قهري منعه من تنفيذ التزامه، وأوضح أن الإنسان ليس مطالبًا بإبداء رأيه في كل القضايا، خاصة إذا لم يكن ملمًا بتفاصيلها، لكنه يرى أن هناك قضايا إنسانية عامة وواضحة لا يمكن الصمت عنها، ويصبح التعبير فيها نوعًا من المسئولية الأخلاقية.

وعن أسلوبه الفني، أشار حمزة نمرة إلى أنه لا يميل لاستخدام "اللزمات" في أعماله، معتبرًا أنها قد تحمل قدرًا من النرجسية، لكنه في المقابل يستمتع ببعض اللزمات الشهيرة لزملائه، مثل عبارة "يا عم إنت حبيبي وابن حبيبي" لصديقه محمود العسيلي، و"فلبينو"، كما لفت إلى أن الارتجال في الغناء لديه ليس كثيرًا، لكنه قد يحدث أحيانًا على مستوى اللحن.

وكشف نمرة عن تمسكه بخصوصية حياته الشخصية، مؤكدًا أنه لا يفضل الحديث عنها أو إتاحتها للجمهور، في حين يحرص على التواصل معهم من خلال حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة فيما يتعلق بأخبار حفلاته وألبوماته الجديدة.

واختتم حديثه بالتأكيد على أنه لا يحب الظهور الإعلامي المكثف، ويفضل أن يكون ظهوره مرتبطًا بفكرة مميزة أو برنامج يحمل قيمة حقيقية ومختلفة.

تسمم الحمل.. ما هى أعراضه وخطورته على الأم والجنين؟

