بعد انتظار طويل.. الإعلان عن موعد طرح فيلم سفن دوجز في السينمات

كشف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA)، المستشار تركي آل الشيخ، عن البوستر الرسمي لفيلم الأكشن المرتقب "سفن دوجز"، من بطولة نجمي السينما المصرية والعربية الفنان كريم عبد العزيز والفنان أحمد عز، ومن إخراج المخرجان العالميان بلال العربي وعادل فلاح، اللذان أخرجا فيلم الأكشن الشهير Bad Boys: Ride or Die.

الفيلم مأخوذ عن قصة أصلية لمعالي المستشار تركي آل الشيخ وفريق Big Time، وكتب السيناريو والحوار محمد الدباح، وذلك تمهيدًا لعرضه في دور السينما في الشرق الأوسط وحول العالم بداية من 27 مايو 2026.

تدور أحداث فيلم "سفن دوجز" عندما ينجح ضابط الانتربول الماهر "خالد العزازي" في القبض على المجرم الخطير "غالي أبو داوود" أحد أعضاء منظمة إجرامية سرّية عالمية تُدعى "سفن دوجز".

وبعد مرور عام على حبسه في السجن، تعود المنظمة لأنشطتها الإجرامية، خاصة في توزيع مخدر ذو مفعول قوي يعرف باسم "Pink Lady" في منطقة الشرق الأوسط، مما يضطر خالد للتعاون مع غالي كونه يعرف المنظمة من الداخل، في مهمة سرية تأخذهم إلى مدن متعددة حول العالم بهدف كشف بقية أعضاء المنظمة وإيقاف المخدر من الوصول للشارع العربي. رغم الخلافات والتحديات بين خالد وغالي إلا أنهما يدركان أن تعاونهما هو مفتاح إنجاز هذه المهمة، فيشكلا ثنائي استثنائي يجمع بين الحيلة والذكاء والتنافس.

ويجمع العمل كوكبة عالمية تضم الإيطالية مونيكا بيلوتشي «ذا ماتريكس ريـلود»، نجم بوليوود سلمان خان سلسلة «تايغر»، عملاق الشاشة الهندية سانجاي دوت «فاستاف: ذارياليتي»، وخبير الفنون القتالية الألماني الصيني ماكس هوانغ «مورتال كومبات»، إلى جانب النجمتين تارا عماد «الفيل الأزرق 2» وساندي بيلا «فرانكلِن» كضابطتَي في فريق الإنتربول، بينما يظهر النجم السعودي ناصر القصبي في دور اللواء ناصر بمواجهة المخضرم المصري سيد رجب بدور اللواء صبري، ليعد الإعلان التشويقي بملحمة سينمائية تمزج التشويق الهوليوودي بالنَبض العربي وسط طاقم دولي غير مسبوق في المنطقة.

يشار إلى فيلم "سفن دوجز" قد تم تصويره في الرياض في العام الماضي، ليكون أول فيلم يتم تصويره بالكامل في استوديوهات "الحصن Big Time"، وهي أحدث وأكبر استوديوهات لإنتاج أعمال السينما والدراما في الشرق الأوسط.

وتوفر هذه الاستوديوهات أحدث التقنيات وأضخم الإمكانات التي تمنح الفيلم طابعًا سينمائيًا عالميًا. بالإضافة إلى ذلك، تم تصوير مشاهد رئيسية في بوليفارد الرياض، حيث تحولت الرياض إلى خلفية عالمية تمثل مدنًا كبرى مثل مومباي، شنغهاي، وعدة مدن عالمية أخرى، مما يعزز الطابع الدولي الملحمي للفيلم.

فيلم سفن دوجز من إنتاج شركة صلة، ورعاية الهيئة العامة للترفيه وموسم الرياض، وبمشاركة المنتج العالمي إيفان أتكينسون (The Gentlemen، The Covenant).