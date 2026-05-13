عيد الأضحى 2026.. كيف تراقب الدولة الحجاج عبر «البوابة الموحدة»؟

تساءل عدد من المواطنين عن موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى المبارك 2026، بعد أن كشفت الحسابات الفلكية الصادرة عن المعهد القومي للبحوث الفلكية، تفاصيل موعد غرة شهر ذي الحجة وموعد العيد، بالتزامن مع استعدادات الدولة لتنظيم موسم الحج من خلال البوابة المصرية الموحدة للحج، التي تتيح تسجيل ومراجعة بيانات الحجاج إلكترونيًا وربطها بجهات الدولة المختلفة.

إجراءات محددة لعمل البوابة المصرية الموحدة للحج

القانون 6 من القانون رقم 84 لسنة 2022 ، بإصدار قانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج أن تنشأ بوابة إلكترونية تسمى "البوابة المصرية الموحدة للحج"، وتتولى الجهة المختصة إدارتها والإشراف عليها وتطويرها، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات تنظيم العمل وتشغيل البوابة.

ووفقا للمادة 11 من القانون تصدر البوابة كوداً تعريفياً لكل حاج، وتضعه الجهات المنفذة للحج على جواز سفر الحاج على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية.

وتمنح الجهة المختصة الجهات المنظمة للحج اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة وتسجل الجهات المنظمة للحج – كل فيما يخصه – بيانات الجهات المنفذة، وتمنحها اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة، كما تسجل الجهات المنفذة للحج – كل فيما يخصه – بيانات المواطنين المتقدمين والحاصلين على تأشيرة الحج على البوابة.

وتحصل الجهة المختصة، رسم إصدار اسم المستخدم وكلمة مرور للبوابة بما لا يجاوز ألف جنيه، ويتم تحصيل هذا الرسم بإحدى الوسائل المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي، على أن تؤول لحساب وزارة الداخلية نسبة (50 %) او ما يغطى تكلفة إنشاء وتشغيل البوابة ايهما اكبر ويؤول باقى الحصيلة للخزانة العامة، وبما لا يجاوز قيمة الرسوم المحصلة ويحدد بقرار من وزير الداخلية فئات هذا الرسم.

ربط الإلكتروني للبوابة التسجيل بيانات الحالة الصحية لكل حاج



ووفقا للمادة 14 تلتزم الوزارة المختصة بشئون الصحة بالربط الإلكتروني للبوابة المصرية الموحدة للحج لتسجيل بيانات الحالة الصحية للحاج، وتلتزم الوزارة بالمختصة بشئون القوى العاملة بالربط الإلكتروني بالبوابة المصرية الموحدة للحج لتسجيل بيانات العمالة الموسمية، كما تلتزم وزارة الخارجية بالربط الإلكتروني بالبوابة المصرية الموحدة للحج للاطلاع على بيانات الحجاج والعمالة الموسمية وتيسير تقديم الخدمات القنصلية إليهم عند الحاجة.

وتتحقق البوابة من البيانات الصحية للحاج قبل سفره لأداء مناسك الحج من خلال الربط الإلكتروني بين الوزارة المختصة بشئون الصحة والبوابة، كما تتحقق البوابة من بيانات العمالة الموسمية من خلال الربط الإلكتروني بين الوزارة المختصة بشئون القوى العاملة والبوابة لمواجهة أية مشكلات قد تواجه العمالة المصرية المتواجدة بالمملكة العربية السعودية أثناء موسم الحج

وتتولى الجهة المختصة القيام بالأمور الآتية:

1. التحقق من مطابقة الضوابط العامة المنظمة لكل نوع من أنواع الحج وذلك بالتنسيق مع الجهات المنظمة للحج.

2. التأكد من صحة بيانات ومدة سريان بطاقة الرقم القومي للمتقدمين لأداء مناسك الحج من خلال ربط البوابة بقاعدة بيانات قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية.

3- إرسال الكود التعريفي إلكترونياً الخاص بالحاج من خلال الربط الإلكتروني إلى الإدارة المختصة بالجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية.

4- الحصول على البصمة العشرية الخاصة بالحاج إلكترونياً من خلال الربط الإلكتروني بالإدارة المختصة بتحقيق الأدلة الجنائية بوزارة الداخلية.

5- إرسال الكود التعريفي المشار إليه بالبند 3 إلى الشركات الناقلة لاستصدار تذكرة سفر للحاج.

تفاصيل مولد هلال شهر ذي الحجة 1447

بحسب ما أعلنه المعهد، فإن هلال شهر ذي الحجة يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة العاشرة ودقيقتين مساءً بتوقيت القاهرة المحلي، وذلك يوم السبت 29 من ذي القعدة 1447 هجريًا، الموافق 16 مايو 2026. وأوضح التقرير أن الهلال الجديد لن يكون قد وُلد عند غروب شمس يوم الرؤية في مختلف المدن العربية والإسلامية، وهو ما يفسر اعتبار اليوم التالي مكملًا لشهر ذي القعدة.

كما أشار المعهد إلى أن القمر في طور الهلال القديم سيغرب قبل غروب الشمس في يوم الرؤية بفارق زمني يصل إلى 13 دقيقة في مكة المكرمة، و7 دقائق في القاهرة، بينما تتراوح مدة غروبه في باقي محافظات مصر بين 5 و12 دقيقة. أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية، فتتباين مدة الغروب بين دقيقة واحدة و35 دقيقة، وهو ما يعكس اختلافات طفيفة في توقيتات الرؤية بين الدول.

وبناءً على هذه المعطيات، فإن يوم الأحد 17 مايو 2026 يكون المتمم لشهر ذي القعدة، لتبدأ رسميًا أيام شهر ذي الحجة فلكيًا يوم الإثنين 18 مايو 2026، وهو ما يحدد الإطار الزمني لمناسك الحج وأيام عيد الأضحى المبارك.

عدد أيام إجازة عيد الأضحى 2026 في مصر

وفقًا للأجندة الرسمية المتوقعة للإجازات، تبدأ عطلة عيد الأضحى في مصر اعتبارًا من يوم الثلاثاء 26 مايو 2026، والذي يوافق وقفة عرفات، وتستمر الإجازة لمدة 5 أيام متتالية مدفوعة الأجر للعاملين في مختلف القطاعات.

وتشمل هذه الإجازة، الأيام الآتية: