محافظ بني سويف يودع حجاج الجمعيات الأهلية قبل سفرهم

التقى اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف ،الحجاج الفائزين في قرعة الجمعيات الأهلية التابعة للتضامن الاجتماعي، لمراجعة الترتيبات والتجهيزات الخاصة بإجراءات سفرهم لأداء المناسك وتقديم التوعية الدينية والصحية لتسهيل أداء شعائر الفريضة لهذا العام 1447/2026

وشهد اللقاء، حضور: الدكتورة هبة الجلالي وكيل وزارة التضامن، الدكتور سعيد حامد وكيل وزارة الأوقاف، الأستاذ أحمد دسوقي مدير عام الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، الأستاذ محمد بكري رئيس مدينة بني سويف،حيث بدأ اللقاء بالاستماع لبعض آيات من القرآن الكريم للشيخ عادل حيدر

وهنأ محافظ بني سويف حجاج بيت الله الحرام، مؤكداً استمرار قيام اللجنة المشرفة على بعثة حج الجمعيات بدورها في تذليل أية معوقات أمام ضيوف الرحمن، وتيسير أداء المناسك بالإضافة إلى التوعية الصحية للحجاج وتقديم أوجه الرعاية لهم.

كما طالب المحافظ الحجاج بالدعاء لمصر بالسلام والرخاء والأمان،بدوام التقدم والتنمية الشاملة في شتى المجالات مؤكداً أن المحافظة سوف تتابع أخبارهم باستمرار بداية من موعد ذهابهم حتى عودتهم بسلامة الله إلى أرض الوطن

ومن جانبها أكدت وكيل التضامن تقديم التسهيلات الإدارية وغيرها للحجاج بالتعاون مع الأوقاف والصحة ، حيث تقرر سفر الحجاج "وعددهم 271 "مساء الثلاثاء المقبل والتحرك من أمام مسجد الرضا شرق النيل، وسيتم نقلهم بواسطة أتوبيسات مكيفة تسهيلاً عليهم للوصول في المواعيد المحددة تجنبا لحدوث أي تأخير في سفرهم للأراضي المقدسة لأداء الفريضة