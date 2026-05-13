“ليلة مصنع كليوباترا” اليوم على مسرح جامعة بني سويف الأهلية

تحت رعاية الدكتور طارق علي رئيس جامعة بني سويف، وإشراف الدكتور حمادة محمد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، و الدكتور أبو الحسن عبد الموجود نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع، و الدكتورة عزة فاروق جوهري عميد كلية الآداب، و الدكتور رحاب يوسف وكيل كلية الآداب لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عمر فرج رئيس قسم المسرح والدراما، يقدم قسم المسرح بكلية الآداب العرض المسرحي “ليلة مصنع كليوباترا” من تأليف وإخراج الطالب أحمد شمس وبطولة مجموعة من طلاب الفرقة الأولى، وذلك يوم الأربعاء المقبل 13 مايو الجاري على مسرح الجامعة الأهلية ضمن مشاريع العملي لقسم المسرح.

تدور أحداث المسرحية حول رفع الدعم عن سجائر “كليوباترا”، حيث لا تهتز الأسواق فقط بل تهتز أسطورة بأكملها، ويجد شباب “كفر الغلابة” أنفسهم في مواجهة غير متوقعة مع إدارة الشركة المالكة والملكة كليوباترا شخصياً المالكة الأكبر للأسهم حبيسة العالم الآخر.

ويقود “مدحت” وشباب القرية احتجاجاً أمام مقر الشركة، لتتهرب الإدارة بحجة أن القرار بيد الملكة في العالم الآخر. يستغل مدحت هوسه بالآثار ويقنع العمدة والشباب بعبور ثقب أسود بزمن جبل المقطم لينتقلوا إلى عصر مصر القديمة، حيث يصلون لحظة هزيمة “أنطونيو” وانتحار الملكة، فيتدخلون لإنقاذهما وتغيير مجرى التاريخ، قبل أن يقنع مدحت الملكة وزوجها بالعودة معه للعصر الحديث لاسترداد أسهمها وإعادة الدعم للسجائر.

ويبدأ الصراع من جديد عند وصول “كليوباترا” و”أنطونيو” للعصر الحالي، لتفتح سلسلة من المفارقات الكوميدية بين مفاهيم السلطة القديمة والبيروقراطية الحديثة والإعلام والسوشيال ميديا، لينتهي الأمر بمواجهة ساخرة بين التاريخ والواقع حيث يدرك الجميع أن الأزمة أكبر من علبة سجائر وأن الدعم الحقيقي ليس دائماً ما يظنونه.

ويشارك في البطولة الطلاب: شريف زكي، محمد عبد القادر، عمرو علي، أشرف الصاوي، ولاء الجندي، شيماء مجدي، محمد مغربي، ولاء محمد علي، أحمد حمودة، أسامة جميل، رحاب حسن، وليد مصطفى، أحمد أنور، مدحت صبري. كما تولى أحمد أمين تصميم الإضاءة، والديكور والملابس للطالبة ولاء الجندي، والإخراج للطالبين أحمد أنور ومدحت صبري، فيما قام أسامة جميل بدور المخرج المنفذ.