تعادل مثير يشعل الجولة الأخيرة بالدوري السعودي.. كيف يحسم اللقب إذا تساوى الهلال والنصر؟

أشعل الهلال صراع لقب الدوري السعودي للمحترفين حتى اللحظات الأخيرة بعدما انتزع تعادلاً قاتلاً من غريمه التقليدي النصر بنتيجة (1-1) في قمة الجولة الـ32 من موسم 2025-2026 ليؤجل تتويج العالمي ويبقي باب المنافسة مفتوحًا حتى الجولة الختامية.

كانت جماهير النصر على بعد دقائق قليلة من الاحتفال بلقب طال انتظاره قبل أن تتحول الفرحة إلى صدمة درامية بعد أن أحرز الزعيم هدفا في الوقت المحتسب بدل الضائع قلب حسابات الدوري بالكامل وأعاد الهلال إلى المشهد في سباق لا يعترف بالمستحيل.

النصر يقترب والهلال يرفض الاستسلام

انطلقت المباراة وسط أجواء مشتعلة وحضور جماهيري ضخم يعكس قيمة الديربي الذي تجاوز منذ سنوات كونه مجرد مواجهة تقليدية ليتحول إلى صراع دائم على زعامة الكرة السعودية وحسم البطولات الكبرى.

الهلال بدأ المباراة بصورة هجومية واضحة وكاد الفرنسي كريم بنزيمة يفتتح التسجيل مبكرًا بعدما تابع عرضية سالم الدوسري داخل منطقة الجزاء لكن الحارس البرازيلي بينتو تصدى للمحاولة ببراعة.

وردّ النصر سريعًا عبر البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي انطلق خلف دفاع الهلال وسدد كرة قوية مرت بجوار القائم قبل أن يتم إلغاء الهجمة بداعي التسلل.

واعتقد الهلال أنه نجح في التقدم عند الدقيقة 18 بعدما سجل بنزيمة هدفًا برأسية متقنة إلا أن راية التسلل ثم تقنية الفيديو حرمت الزعيم من الهدف الأول.

ومع مرور الوقت فرض النصر أفضلية أكبر على مجريات اللعب مستفيدًا من الضغط العالي والتحولات السريعة حتى جاءت الدقيقة 37 التي حملت هدف التقدم عبر المدافع الفرنسي محمد سيماكان بعدما استغل ارتباك دفاع الهلال داخل منطقة الجزاء وسدد الكرة داخل الشباك.

وكاد العالمي أن يقتل المباراة قبل نهاية الشوط الأول حين استغل كينجسلي كومان خطأ فادحًا من سيرجي سافيتش وانفرد بالمرمى لكن تسديدته ارتطمت بالقائم وسط حسرة جماهير النصر.

شوط ثانٍ مشتعل وتوتر متصاعد

في الشوط الثاني واصل النصر أفضليته بينما حاول الهلال العودة إلى أجواء اللقاء عبر تغييرات هجومية أجراها الإيطالي سيموني إنزاجي الذي دفع بماركوس ليوناردو وسلطان مندش وعلي لاجامي لإنعاش الفريق.

في المقابل حافظ النصر على خطورته وتألق ياسين بونو في إبعاد أكثر من فرصة محققة ليبقي الهلال حيًا حتى الدقائق الأخيرة.

ومع اقتراب صافرة النهاية ارتفعت حدة التوتر داخل الملعب وكثرت التدخلات والبطاقات الصفراء في وقت بدأت فيه جماهير النصر تحتفل مبكرًا باعتبار أن اللقب أصبح على بعد خطوات.. لكن الهلال كان يخبئ الفصل الأخير من الإثارة.

هدف قاتل يشعل سباق الدوري

في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع أرسل الهلال رمية تماس طويلة داخل منطقة الجزاء أخطأ الحارس بينتو في التعامل معها بصورة غريبة لتسقط الكرة داخل الشباك وسط ارتباك دفاعي كبير ليحرز الهلال هدف التعادل القاتل الذي أصاب مدرجات الأول بارك بالذهول.

هدف لم يمنح الهلال نقطة ثمينة فقط بل أعاد الحياة بالكامل إلى سباق اللقب.

وبهذا التعادل رفع النصر رصيده إلى 83 نقطة في الصدارة مقابل 78 نقطة للهلال صاحب المركز الثاني لكن الفارق الحقيقي يتمثل في عدد المباريات المتبقية إذ يتبقى للنصر لقاء وحيد أمام ضمك بينما يمتلك الهلال مباراتين أمام نيوم والفيحاء.

كيف يُحسم الدوري إذا تساوى الهلال والنصر؟

السيناريو الأكثر إثارة الآن يتمثل في إمكانية تساوي الفريقين بالنقاط في الجولة الأخيرة.

فإذا تعثر النصر بالتعادل أمام ضمك ونجح الهلال في الفوز بمباراتيه المتبقيتين فإن الفريقين سينهيان الموسم برصيد 84 نقطة لكل منهما وهنا تبدأ لوائح الحسم في تحديد هوية البطل.

وبحسب آليات الحسم المعتمدة في دوري روشن فإن الهلال سيكون الأقرب للتتويج حال التساوي في النقاط وذلك للأسباب التالية:

المواجهات المباشرة تمنح الأفضلية للهلال

الهلال تفوق على النصر ذهابًا بنتيجة (3-1) قبل أن يفرض التعادل (1-1) إيابًا ليجمع 4 نقاط مقابل نقطة واحدة فقط للنصر في المواجهات المباشرة.

وبالتالي فإن الهلال يتفوق مباشرة في أول معايير الحسم.

فارق الأهداف يصب أيضًا في مصلحة الزعيم

في حال النظر إلى فارق الأهداف بالمواجهات المباشرة فإن الهلال يمتلك الأفضلية بعدما سجل 4 أهداف واستقبل هدفين فقط أمام النصر.

كما أن عدد الأهداف المسجلة في لقاءات الفريقين يمنح الهلال تفوقًا إضافيًا.

ماذا لو استمر التعادل؟

إذا تساوى الفريقان في النقاط والمواجهات المباشرة وفارق الأهداف الخاصة يتم اللجوء إلى:

فارق الأهداف العام في الدوري.

عدد الأهداف المسجلة طوال الموسم.

اللعب النظيف وعدد البطاقات.

وأخيرًا مباراة فاصلة لتحديد البطل إذا استمر التعادل الكامل.

لكن وفق الحسابات الحالية فإن الهلال سيكون البطل مباشرة إذا تساوى مع النصر في عدد النقاط بفضل تفوقه في المواجهات المباشرة.