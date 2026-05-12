التشكيل الرسمي لمباراة الهلال والنصر في الدوري السعودي

أعلن البرتغالي جورجي جيسوس، المدير الفني لفريق النصر، والإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب الهلال، عن تشكيلتي الفريقين في مباراة ديربي الرياض.

ويستضيف النصر نظيره الهلال، اليوم الثلاثاء، على ملعب الأول بارك، في الجولة الثانية والثلاثين من منافسات دوري روشن للمحترفين.

وجاء تشكيل النصر على النحو التالي:

حراسة المرمى: بينتو

خط الدفاع: نواف بوشل - محمد سيماكان - عبدالإله العمري - إينيجو مارتينيز

خط الوسط: كينجسلي كومان - علي الحسن - مارسيلو بروزوفيتش - ساديو ماني

خط الهجوم: جواو فيليكس - كريستيانو رونالدو.

وجاء تشكيل الهلال على النحو التالي:

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: متعب الحربي - حسان تمبكتي - روبين نيفيز - ثيو هيرنانديز

خط الوسط: محمد كنو - سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش - ناصر الدوسري

خط الهجوم: مالكوم - كريم بنزيما - سالم الدوسري

ويدخل النصر المباراة وهو يتصدر جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 82 نقطة، بفارق 5 نقاط أمام الهلال صاحب المركز الثاني، ويكفيه الفوز بأي نتيجة لحسم اللقب بشكل رسمي.