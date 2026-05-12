ليلة حسم الصدارة .. موعد مباراة النصر والهلال في قمة الدوري السعودي والقنوات الناقلة

تتجه أنظار عشاق الكرة العربية والسعودية مساء الثلاثاء صوب ملعب الأول بارك في العاصمة الرياض لمتابعة مباراة النصر أمام منافسه الهلال في ديربي استثنائي قد يُعيد تشكيل خريطة المنافسة على لقب الدوري السعودي للمحترفين في الأمتار الأخيرة من السباق.

وتحمل المواجهة طابع العداء التاريخي بين قطبي الرياض بجانب أن نتيجة الديربي قد تمنح النصر فرصة الاقتراب من منصة التتويج أو تعيد الهلال بقوة إلى المشهد وتُشعل الصراع حتى الجولة الأخيرة.

ويدخل النصر القمة متصدرا جدول ترتيب بطولة الدوري برصيد 82 نقطة متقدماً بفارق خمس نقاط عن الهلال صاحب الـ77 نقطة لكن الفريق الأزرق لا يزال يمتلك مباراة مؤجلة ما يجعل الحسابات معقدة والاحتمالات مفتوحة حتى اللحظات الأخيرة من الموسم.

موعد مباراة النصر والهلال

وتقام مباراة النصر والهلال اليوم في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة والمملكة وتذاع عبر قناة ثمانية.

ووفقاً للسيناريوهات المطروحة فإن تعادل الفريقين سيؤجل الحسم رسمياً إلى الجولة الأخيرة لكنه سيُبقي الأفضلية في يد النصر الذي سيكون بحاجة إلى الفوز على ضمك لحسم اللقب دون النظر إلى نتائج الهلال.

أما إذا نجح الهلال في الفوز بالديربي فستنتقل الأفضلية إليه بشكل مباشر خاصة مع امتلاكه مباراة مؤجلة ليصبح مصيره بيده من خلال الفوز في بقية مبارياته أمام نيوم والفيحاء بغض النظر عن نتيجة النصر أمام ضمك.

لهذا تبدو المباراة وكأنها نهائي مبكر للدوري السعودي ليس فقط بسبب قيمتها الجماهيرية والتاريخية بل لأن خسارتها قد تعني نهاية الحلم بالنسبة لأحد الفريقين.