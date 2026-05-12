القيمة التسويقية لـ قمة النصر والهلال في الدوري السعودي

تتجه أنظار عشاق الكرة العربية والسعودية ، نحو ملعب الأول بارك في العاصمة الرياض لمتابعة مباراة النصر أمام منافسه وغريمه التقليدي الهلال، ضمن منافسات الجولة الـ 32 من بطولة الدوري السعودي.

ويحمل الديربي بين النصر والهلال أجواء استثنائية لان النتيجة ستحول مسار لقب الدوري السعودي للمحترفين في الأمتار الأخيرة من السباق.

ويدخل النصر القمة متصدرا جدول ترتيب بطولة الدوري برصيد 82 نقطة متقدماً بفارق خمس نقاط عن الهلال صاحب الـ77 نقطة لكن الفريق الأزرق لا يزال يمتلك مباراة مؤجلة ما يجعل الحسابات معقدة والاحتمالات مفتوحة حتى اللحظات الأخيرة من الموسم.

ويتصدر الهلال قائمة الأغلى في الدوري السعودي من حيث القيمة التسويقية بـ 208.40 مليون يورو فيما جاء النصر في المركز الرابع برصيد 135.40 مليون يورو وهو مايمنح المنافسة قوة إضافية بين كبار المملكة.

موعد مباراة النصر والهلال

وتقام مباراة النصر والهلال اليوم في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة والمملكة وتذاع عبر قناة ثمانية الناقل الحصري لمنافسات دوري روشن.