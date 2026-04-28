شرط خاص يقرب ريتشارد هيوز من الهلال السعودي لقيادة الإدارة الرياضية

اقترب نادي الهلال السعودي من حسم ملف المدير الرياضي الجديد، بعدما دخل في مفاوضات متقدمة مع ريتشارد هيوز، المدير الرياضي لنادي ليفربول الإنجليزي، لتولي قيادة الإدارة الرياضية بالنادي خلال المرحلة المقبلة.

وبحسب تقارير صحفية سعودية، امتدت المفاوضات بين الطرفين لعدة أشهر، قبل أن تصل إلى مرحلة متقدمة، في ظل موافقة مبدئية من هيوز على تولي المنصب، مع وجود شرط تنظيمي يتعلق بطبيعة العمل.

ويتمثل الشرط في تواجد هيوز داخل مقر الهلال في الرياض لمدة أربعة أيام أسبوعيًا، على أن يقضي يومًا واحدًا في دبي برفقة أسرته، وهو الترتيب الذي يراه مناسبًا لطبيعة عمله الإدارية والاستراتيجية.

ويعتمد هيوز في رؤيته على إدارة المنظومة الرياضية بشكل شامل، من خلال وضع الهوية الفنية للفريق، والتخطيط لملفات التعاقب الفني، وتطوير قطاع الفئات السنية، إلى جانب الإشراف على منظومة اكتشاف المواهب محليًا ودوليًا.

ويضم فريق عمل هيوز مجموعة من المختصين في متابعة المواهب وبناء قاعدة مستدامة لدعم الفريق الأول على المدى الطويل، وهو ما يتماشى مع توجه الهلال لتطوير هيكله الإداري والفني قبل انطلاق الموسم الجديد.

ورغم ما تردد بشأن إمكانية تعطل الصفقة بسبب شرط التواجد الجزئي خارج الرياض، أكدت التقارير أن هذا الأمر لا يمثل عقبة، وأن الاتفاق يقوم على حضور منتظم داخل مقر النادي وليس العمل عن بُعد.

ويأتي تحرك الهلال في إطار استكمال ملف الإدارة الرياضية، خاصة مع اعتماد عدة أندية سعودية على إدارات أجنبية مستقرة خلال المواسم الأخيرة، مثل الأهلي والاتحاد والنصر، في خطوة تستهدف تعزيز العمل المؤسسي داخل الأندية.