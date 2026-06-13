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مختار غباشي: حسابات المصالح وراء تراجع واشنطن عن توجيه ضربة لإيران
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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مختار غباشي: حسابات المصالح وراء تراجع واشنطن عن توجيه ضربة لإيران

إيران وأمريكا
إيران وأمريكا
محمد البدوي

أكد الدكتور مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن تراجع الولايات المتحدة عن خيار توجيه ضربة عسكرية جديدة لإيران لم يكن قرارًا عابرًا؛ بل جاء نتيجة حسابات دقيقة للمخاطر والتداعيات المحتملة على المستويين الإقليمي والدولي.

تصعيد عسكري جديد

وأوضح غباشي، في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي هشام موسى على قناة الحدث اليوم، أن واشنطن أدركت أن أي تصعيد عسكري جديد في المنطقة؛ قد يؤدي إلى تداعيات واسعة تتجاوز حدود الصراع المباشر، بما يهدد استقرار الشرق الأوسط، ويؤثر سلبًا على الاقتصاد العالمي وأسواق الطاقة وحركة الملاحة الدولية.

منح المسار الدبلوماسي فرصة

وأشار إلى أن الإدارة الأمريكية فضّلت منح المسار الدبلوماسي فرصة أكبر، خاصة في ظل وجود مصالح متبادلة تدفع الطرفين نحو التوصل إلى تفاهمات تقلل من حدة التوتر، وتجنب المنطقة سيناريوهات المواجهة المفتوحة.

حالة من الاستقرار النسبي

وأضاف أن الولايات المتحدة تسعى إلى تحقيق حالة من الاستقرار النسبي في بؤر التوتر الإقليمية، بما ينعكس إيجابًا على الأسواق العالمية وأمن الطاقة، وهو ما جعل خيار التفاوض أكثر جدوى من اللجوء إلى الحل العسكري.

فرصة لتحقيق جزء من المصالح

وأكد غباشي أن الاتفاق الجاري التفاوض بشأنه، يمنح كل طرف فرصة لتحقيق جزء من مصالحه، موضحًا أن التحدي الأكبر لا يكمن في صياغة بنود الاتفاق فقط؛ وإنما في قدرة كل طرف على تسويق نتائجه داخليًا باعتبارها مكسبًا سياسيًا واستراتيجيًا.

تراجع واشنطن عن التصعيد

وأكد أن منطق المصالح وحسابات الكلفة والعائد، كانوا العامل الحاسم وراء تراجع واشنطن عن التصعيد العسكري، والاتجاه نحو مسار التفاهمات السياسية مع طهران.

الولايات المتحدة حركة الملاحة حركة الملاحة الدولية الطاقة مختار غباشي

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