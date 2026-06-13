أخبار الوادي الجديد | التوسع في إنتاج أصناف القمح والتمور.. والمحافظ تبحث فرص التعاون مع شركة "إنجازات

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من اهمها:

محافظ الوادي الجديد تبحث مع هيئة الطاقة الذرية التوسع في إنتاج أصناف القمح والتمور عالية الانتاجية

بحثت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، آفاق التعاون المشترك بين المحافظة وهيئة الطاقة الذرية في المجالات الزراعية والتطبيقات البحثية ذات الصلة بالأمن الغذائى، وذلك خلال لقائها مع الأستاذ الدكتور نادر عبد الحليم نائب رئيس الهيئة للمشروعات البحثية، بمقر الهيئة ، بحضور عدد من القيادات العلمية والباحثين بالهيئة.

وشهد اللقاء استعراض نتائج التعاون المشترك بين المحافظة والهيئة في مجال إنتاج وإكثار بذور الأساس لأصناف القمح عالية الإنتاجية، والتي نجح علماء الهيئة في استنباطها وتسجيلها بوزارة الزراعة خلال أغسطس 2025، أبرزها صنفا «طاقة 152» و«طاقة 4»، بمعدلات إنتاجية مرتفعة تصل إلى نحو 30% مقارنة بأفضل الأصناف المتداولة، فضلاً عن اجتيازها مختلف الاختبارات المعملية والحقلية وفق أعلى معايير السلامة الحيوية.

وأكدت محافظ الوادي الجديد ، أن التعاون مع الهيئة يمثل نموذجاً ناجحاً لتسخير البحث العلمي التطبيقي في خدمة قضايا التنمية الزراعية وزيادة الإنتاج المحلي من المحاصيل الاستراتيجبة، مشيدةً بالنتائج المتميزة التي حققتها تجربة الإكثار والتي سجلت معدلات إنتاجية غير مسبوقة، فضلًا عن ترشيد استهلاك المياه وتعظيم العائد الاقتصادي للمزارعين.

كما أبدت ترحيبها بتوسيع مجالات التعاون مع الهيئة في قطاع صناعة التمور، وذلك من خلال الاستفادة من التطبيقات البحثية الخاصة بالوقاية من الإصابات الحشرية والميكروبية والحفاظ على جودة التمور ورفع قدرتها التنافسية تمهيداً لفتح أسواق تصديرية جديدة أمام هذا المحصول الاستراتيجي.

للتوسع في تنفيذ المشروعات التنموية..

محافظ الوادي الجديد تبحث فرص التعاون مع شركة "إنجازات"

التقت السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، المهندس محمد الدمرداش الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "إنجازات"، إحدى الشركات الرائدة والمتخصصة في تطوير قطاعي الطاقة النظيفة والمياه في مصر والحائزة على إحدى جوائز المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية؛ وذلك لبحث فرص التعاون في تنفيذ عدد من المشروعات التنموية بالمحافظة.

وشهد الاجتماع مناقشة عدد من المقترحات والمشروعات المستقبلية في مجالات الطاقة الشمسية، بما يشمل دعم المشروعات الصناعية، وإنشاء الشبكات الكهربائية المصغرة، إلى جانب بحث فرص التعاون في تنفيذ مشروعات التنمية الزراعية المتكاملة لخدمة صغار المزارعين.

واستعرضت المحافظ أبرز أنشطة ومشروعات الشركة في مجال تقديم الحلول المستدامة للقطاعات الصناعية والزراعية والتجارية، حيث تُعد من أوائل الشركات العاملة بالمحافظة من خلال تنفيذ مشروع القرية المستدامة (SAVE 1) بمركز الداخلة، والذي يهدف إلى استصلاح الأراضي الصحراوية وتحلية المياه باستخدام الطاقة الشمسية لاستغلالها في الري الزراعي.

محافظ الوادي الجديد تبحث مجالات التعاون المشترك مع شركة مغربي الزراعية (MAFA)

التقت السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، وفدًا من مسئولي شركة مغربي الزراعية ( MAFA ) برئاسة المهندس شريف المغربي رئيس مجلس إدارة الشركة، إحدى الشركات الرائدة في مجال الزراعة وإنتاج وتصدير الحاصلات الزراعية، وذلك لبحث فرص التعاون المشترك والتوسع في الاستثمارات الزراعية المستدامة على أرض المحافظة.

حيث استعرضت مجالات التعاون المأمول ومشروعات وأنشطة الشركة ومجالات الخبرة الممتدة لعشرات السنوات في إنتاج وتعبئة وتصدير الحاصلات الزراعية، وتطبيق نظم الزراعة والري الحديثة ، فضلًا عن خبراتها في الأسواق التصديرية الدولية.

كما قدّمت المحافظ خلال اللقاء، عرضًا تفصيليًا لأبرز المقومات التنموية والفرص الاستثمارية الواعدة التي تزخر بها المحافظة، مؤكدةً حرص المحافظة على جذب الاستثمارات الجادة في القطاع الزراعي والتصنيع الغذائي القائم على الإنتاج الزراعي، مشيرةً إلى تقديم كافة أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة؛ بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص العمل لأبناء المحافظة، وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.